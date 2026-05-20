Сидеть или бежать? Как действовать при воздушной угрозе

В такой ситуации главное - не выходить наружу, а как можно быстрее найти более безопасное место внутри здания. В Центре кризисного управления напоминают о принципе двух стен: между человеком и внешней стороной здания должны быть как минимум две стены.

Также нужно закрыть окна и двери, отойти от окон, стеклянных поверхностей и наружных стен, а затем следить за указаниями ответственных служб.

«Действия в случае воздушной угрозы отличаются от тревоги по эвакуации здания. Здание не нужно покидать, если только отдельных указаний об этом не дали ответственные службы или в самом здании не возникла прямая угроза, например, пожар, повреждения здания, риск взрыва или другие обстоятельства, из-за которых находиться в здании больше небезопасно», - подчеркнули в Центре кризисного управления.

Объекты критической инфраструктуры и поставщики основных услуг даже при воздушной угрозе продолжают работу. Они должны соблюдать меры предосторожности и действовать с учётом конкретной ситуации.

Сейчас в Латвии разрабатывают отдельные рекомендации на случай воздушной угрозы. Их планируют опубликовать в ближайшее время. Документ могут обновлять, если изменятся риски или появится дополнительная информация.

Ранее во вторник и среду жители нескольких краёв Латгалии получили предупреждения сотового вещания о возможной угрозе в воздушном пространстве. Во вторник такие сообщения приходили и в ряде самоуправлений Видземе.