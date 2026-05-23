Помидоры объявили врагами здоровья — учёные неожиданно встали на их защиту

Но учёные говорят прямо: похоже, многие просто зря испугались.

Под подозрение попали так называемые “паслёновые” — семейство растений, куда входят помидоры, картофель, сладкий перец и баклажаны. Некоторые люди уверены, что вещества в этих продуктах могут вредить организму.

Реальность оказалась куда менее страшной.

Специалисты напоминают: для большинства людей всё работает скорее наоборот. Такие овощи содержат витамины, минералы, клетчатку и антиоксиданты, которые помогают бороться с хроническим воспалением и окислительным стрессом.

Помидоры, например, богаты ликопином — мощным антиоксидантом. Красный сладкий перец содержит витамин C и клетчатку. Баклажаны дают организму вещества, которые помогают бороться с воспалительными процессами.

Откуда вообще пошёл страх?

Учёные объясняют: часть опасений связана с веществами под названием алкалоиды. У некоторых людей с заболеваниями кишечника или индивидуальной чувствительностью определённые продукты действительно могут вызывать неприятные ощущения. Но для большинства людей обычные порции такой еды считаются безопасными.

И есть ещё деталь, которая многим понравится.

Средиземноморская диета — одна из самых изученных и популярных систем питания в мире — спокойно включает эти продукты в ежедневное меню.

Получается забавная история.

Пока одни в страхе убирали помидоры из тарелки, другие продолжали делать пасту, овощные салаты и запечённые баклажаны.

И, похоже, не прогадали.