Мелбарде пошла в прокуратуру. Фирма готовы была все сделать на 40 тысяч, а ей заплатили 273 тысячи (2)

Редакция PRESS 21 мая, 2026 07:45

Выбор редакции 2 комментариев

Фирма Министр образования и науки Даце Мелбарде обратилась в прокуратуру Латвии и Управление по борьбе с экономическими преступлениями Главного управления криминальной полиции. Поводом стала закупка программы JAMA для нужд Министерства образования и науки.

Решение принято после служебной проверки, которая оценивала процесс приобретения программы. Мелбарде просит правоохранителей проверить хозяйственную обоснованность закупки и возможную растрату имущества публичного лица.

Вопросы вызвала не только сама программа, а прежде всего цена и процедура. На сайте Министерства образования и науки указано, что закупка Jama Software и Planview HUB была проведена по переговорной процедуре, а ожидаемая сумма составляла 274 000 евро. Исполнителем по всем трём частям стала SIA “AA Projekts”.

По данным TV3/Nekā personīga, ранее министерство объявляло открытый конкурс на JAMA CONNECT, где участвовал только один претендент - та же SIA “AA Projekts”, предложившая решение примерно за 40 000 евро. Конкурс прекратили, но спустя несколько месяцев компания получила договор уже на 273 650 евро.

При этом сами лицензии стоили значительно меньше основной суммы. По данным TV3/Nekā personīga, годовые лицензии JAMA SOFTWARE оценивались в 4000 евро, лицензии Planview HUB - в 19 000 евро, а крупнейшая часть расходов - 215 000 евро - приходилась на внедрение и консультационные услуги.

Теперь правоохранители должны оценить, была ли закупка хозяйственно обоснованной, была ли реальная конкуренция и не заплатило ли министерство чрезмерно много за услуги, сопровождавшие сравнительно недорогие лицензии.

Ранее Мелбарде заявляла, что у министерства уже было другое программное обеспечение, способное решать похожие задачи. Поэтому, по её словам, возник вопрос, зачем понадобилась ещё одна система.

Служебная проверка должна была установить факты, а также оценить действия сотрудников министерства и принятые ими решения при покупке JAMA. В отчёте комиссии выявлены обстоятельства, которые требуют дополнительной правовой оценки.

Мелбарде считает недопустимым недобросовестное или небрежное отношение к средствам фондов ЕС и государственным деньгам. По мнению министра, на такие случаи нужно жёстко реагировать.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (2)

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

