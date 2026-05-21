Решение принято после служебной проверки, которая оценивала процесс приобретения программы. Мелбарде просит правоохранителей проверить хозяйственную обоснованность закупки и возможную растрату имущества публичного лица.

Вопросы вызвала не только сама программа, а прежде всего цена и процедура. На сайте Министерства образования и науки указано, что закупка Jama Software и Planview HUB была проведена по переговорной процедуре, а ожидаемая сумма составляла 274 000 евро. Исполнителем по всем трём частям стала SIA “AA Projekts”.

По данным TV3/Nekā personīga, ранее министерство объявляло открытый конкурс на JAMA CONNECT, где участвовал только один претендент - та же SIA “AA Projekts”, предложившая решение примерно за 40 000 евро. Конкурс прекратили, но спустя несколько месяцев компания получила договор уже на 273 650 евро.

При этом сами лицензии стоили значительно меньше основной суммы. По данным TV3/Nekā personīga, годовые лицензии JAMA SOFTWARE оценивались в 4000 евро, лицензии Planview HUB - в 19 000 евро, а крупнейшая часть расходов - 215 000 евро - приходилась на внедрение и консультационные услуги.

Теперь правоохранители должны оценить, была ли закупка хозяйственно обоснованной, была ли реальная конкуренция и не заплатило ли министерство чрезмерно много за услуги, сопровождавшие сравнительно недорогие лицензии.

Ранее Мелбарде заявляла, что у министерства уже было другое программное обеспечение, способное решать похожие задачи. Поэтому, по её словам, возник вопрос, зачем понадобилась ещё одна система.

Служебная проверка должна была установить факты, а также оценить действия сотрудников министерства и принятые ими решения при покупке JAMA. В отчёте комиссии выявлены обстоятельства, которые требуют дополнительной правовой оценки.

Мелбарде считает недопустимым недобросовестное или небрежное отношение к средствам фондов ЕС и государственным деньгам. По мнению министра, на такие случаи нужно жёстко реагировать.