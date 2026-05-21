Сейчас посылки стоимостью до 150 евро освобождены от таможенной пошлины. Эта льгота будет отменена. Вместо неё введут упрощённый расчёт: за каждую товарную позицию в посылке нужно будет платить фиксированные 3 евро.

Товарная позиция - это один или несколько товаров с одинаковой тарифной классификацией, описанием и происхождением. Если в одной посылке лежат разные вещи, платить придётся за каждую позицию отдельно. Например, платье, мужские брюки, детская одежда и футболка считаются четырьмя разными позициями. Значит, только таможенная пошлина за такую посылку составит 12 евро.

НДС при этом сохраняется. Его, как и раньше, нужно будет платить за все товары в посылках.

Если платформа вроде Temu, AliExpress, Shein или eBay работает в специальном режиме IOSS и собирает налоги уже при покупке, покупатель сможет сразу оплатить и НДС, и таможенную пошлину. В этом случае получателю не придётся самому заниматься таможенным оформлением - это сделает доставщик.

В остальных случаях налоги нужно будет платить при растаможке посылки в Латвии. Получатель сможет оформить её сам через систему электронного декларирования СГД или воспользоваться платными услугами Latvijas Pasts, экспресс-почты, таможенного брокера или другого специалиста.

С 1 ноября 2026 года появится ещё один платёж - сбор за обработку посылок из третьих стран. Он составит 2 евро за каждую товарную позицию.

Изменения коснутся покупок из всех стран за пределами ЕС, включая Китай, США, Великобританию, Норвегию и Швейцарию. В СГД объясняют, что новые правила нужны для честной конкуренции: продавцы из третьих стран больше не должны получать ценовое преимущество перед предпринимателями ЕС, которые платят налоги в полном объёме.