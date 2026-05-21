Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Доступность

Купил трусы за евро — заплати еще три! Новая пошлина на товары с Temu и AliExpress уже с июля (4)

Редакция PRESS 21 мая, 2026 09:44

Выбор редакции 4 комментариев

LETA

С 1 июля 2026 года жителям Латвии придётся платить таможенную пошлину за товары, купленные в интернет-магазинах и на торговых платформах за пределами Европейского союза. Об этом сообщает Служба государственных доходов.

Сейчас посылки стоимостью до 150 евро освобождены от таможенной пошлины. Эта льгота будет отменена. Вместо неё введут упрощённый расчёт: за каждую товарную позицию в посылке нужно будет платить фиксированные 3 евро.

Товарная позиция - это один или несколько товаров с одинаковой тарифной классификацией, описанием и происхождением. Если в одной посылке лежат разные вещи, платить придётся за каждую позицию отдельно. Например, платье, мужские брюки, детская одежда и футболка считаются четырьмя разными позициями. Значит, только таможенная пошлина за такую посылку составит 12 евро.

НДС при этом сохраняется. Его, как и раньше, нужно будет платить за все товары в посылках.

Если платформа вроде Temu, AliExpress, Shein или eBay работает в специальном режиме IOSS и собирает налоги уже при покупке, покупатель сможет сразу оплатить и НДС, и таможенную пошлину. В этом случае получателю не придётся самому заниматься таможенным оформлением - это сделает доставщик.

В остальных случаях налоги нужно будет платить при растаможке посылки в Латвии. Получатель сможет оформить её сам через систему электронного декларирования СГД или воспользоваться платными услугами Latvijas Pasts, экспресс-почты, таможенного брокера или другого специалиста.

С 1 ноября 2026 года появится ещё один платёж - сбор за обработку посылок из третьих стран. Он составит 2 евро за каждую товарную позицию.

Изменения коснутся покупок из всех стран за пределами ЕС, включая Китай, США, Великобританию, Норвегию и Швейцарию. В СГД объясняют, что новые правила нужны для честной конкуренции: продавцы из третьих стран больше не должны получать ценовое преимущество перед предпринимателями ЕС, которые платят налоги в полном объёме.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (4)
Комментарии (4)

Главные новости

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
Важно

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (1)

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Важно

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (1)

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Важно

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (4)

Важно 19:52

Важно 4 комментариев

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Читать
Загрузка

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (4)

Важно 17:02

Важно 4 комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Читать

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (4)

Важно 16:52

Важно 4 комментариев

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Читать

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (4)

Новости Латвии 16:33

Новости Латвии 4 комментариев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Читать

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года (4)

Важно 15:09

Важно 4 комментариев

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Читать

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (4)

Важно 15:03

Важно 4 комментариев

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Читать

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года (4)

ЧП и криминал 14:33

ЧП и криминал 4 комментариев

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

Читать