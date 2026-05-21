Квартплата: на чём можно сэкономить, а какие счета уменьшить не получится

«Семь секретов» 21 мая, 2026 10:39

Юридическая консультация 0 комментариев

Ежемесячные счета за отопление в этом году повергли многих жителей Латвии в шок. Но наконец-то эта позиция исчезла из составляющих коммунальных платежей. Однако невольно возникает вопрос: а что можно сделать, чтобы еще больше сэкономить? По каким позициям это реально, а где остается лишь смириться с неизбежными тратами?

Перерасчёта не получится

Сейчас в Риге немало пустующих квартир — их владельцы уехали на заработки за границу. Однако единственная позиция, по которой можно добиться перерасчета, — это плата за вывоз мусора.

Согласно правилам Кабинета министров № 1013, она рассчитывается исходя из количества задекларированных по указанному адресу жильцов. Поэтому необходимо зайти на портал Latvija.lv и сняться с регистрации.

Ранее это можно было сделать через свой интернет-банк, но теперь идентификация возможна только с помощью электронной подписи. Что это такое, многие представляют смутно. Остается либо осваивать современные технологии, либо обращаться в местное самоуправление или отделения Управления по делам гражданства и миграции.

Но при этом необходимо указать свой новый адрес проживания: проживание без декларации является административным нарушением и чревато штрафом. Поскольку годовой налог на недвижимость уже рассчитан, пустующая квартира может привлечь внимание разве что Службы государственных доходов — например, если возникнет подозрение, что ее сдают.

Чтобы избежать повышенной ставки налога на недвижимость, до конца года в квартире должен быть кто-то задекларирован. За счет таких манипуляций можно сэкономить на вывозе мусора до 10 евро в месяц — в зависимости от числа ранее задекларированных жильцов.

По остальным позициям все останется по-прежнему. За воду уже давно все платят по счетчикам, показания которых необходимо подавать с 25-го числа каждого месяца. Если пропустить срок, можно получить астрономический счет с начислением разницы между показаниями домового и квартирных счетчиков. Конечно, если жилец не пользовался горячей и холодной водой, то это покажет квартирный счетчик. Оплата газа и электроэнергии также производится по показаниям. Ни на цент не изменятся и платежи за обслуживание дома и отчисления на капитальный ремонт.

Как быть с водоснабжением и отоплением

В многоквартирном доме отказаться от некоторых благ цивилизации непросто. Перекрыть холодную воду и канализацию нельзя даже при согласии всех квартировладельцев — это считается нарушением санитарно-эпидемиологических норм. От горячей воды и отопления отказаться теоретически можно. Но, согласно Закону об энергетике, для этого требуется согласие 100% собственников квартир. Однако стоит ли это делать?

Проще всего установить в квартире электрический бойлер. Средняя стоимость — около 300 евро. Но при этом следует быть готовым к росту счетов за электроэнергию: если сейчас горячая вода обходится в 10-15 евро в месяц, то с бойлером расходы как минимум удвоятся. С газовыми водонагревателями все гораздо сложнее: в послевоенных многоэтажках, где нет дымоходов, устанавливать их запрещено по требованиям пожарной безопасности.

Отказ от централизованного отопления в многоэтажке еще затратнее. Потребуются проект реконструкции, разрешение строительного управления и значительные инвестиции. К тому же надо помнить, что в Риге в целях борьбы за чистоту воздуха введено зонирование. В первую зону вошел центр, во вторую — прилегающие к нему территории.

В этих местах запрещено устанавливать дополнительные источники загрязнения воздуха — газовые котлы, отопление древесиной и углем также не разрешено. Их допускается применять только в спальных районах. Стоимость мини-котельной начинается с нескольких десятков тысяч евро, не считая расходов на монтаж, топливо и обслуживание.

В итоге отопление может обойтись гораздо дороже, чем услуги того же RIgas siltums. В отдельной квартире установить автономное отопление также не разрешат.

От каких услуг можно отказаться

Кабельное телевидение постепенно уходит в прошлое. Большинство программ сегодня доступно через Интернет. К примеру, несколько лет назад, после вторжения России на Украину и запрета российских телеканалов, автор отказался от телевидения, оставив только Интернет. Однако провайдер методично повышал цену за свою услугу, пока она не достигла 18 евро в месяц. А ведь в большинстве современных моделей смартфонов есть функция модема, когда вы можете делиться интернет-подключением с устройствами, находящимися поблизости.

Большинство современных моделей телевизоров оборудованы функцией Smart TV и неплохо ловят этот сигнал. Так что от кабельного телевидения вполне можно отказаться и платить только за телефон по тарифу с неограниченным интернет-трафиком. Многие уже к этому тарифу подключены.

Платите через интернет-банк

Коммунальные счета еще нужно оплатить. За услугу по переводу денег на расчетный счет поставщика банки взимают комиссию. Она может сильно отличаться в зависимости от способа платежа.

Самые высокие тарифы — при оплате наличными в отделениях банков, в среднем около 5 евро за операцию. Столь высокие расценки установлены для того, чтобы побудить клиентов пользоваться интернет-банком. Однако выгоднее всего оплачивать счета через интернет-банк, в котором открыт ваш расчетный счет.

Комиссия внутри одного банка обычно составляет около 0,10 евро, при переводе в другой банк — 0,38 евро или больше.

За электроэнергию и газ можно платить напрямую поставщику через его сайт — в этом случае комиссия не взимается.

Сохраняется и услуга, предоставляемая одной из крупнейших торговых сетей, где при оплате большинства коммунальных платежей наличными в кассах комиссия составляет 0,50 евро.

Выключайте свет

Существенно снизить потребление киловатт-часов электроэнергии можно, если взять на вооружение простые правила. Например, отключать из розетки все неиспользуемые электроприборы — особенно те, что работают в режиме ожидания. Закончили пользоваться компьютером — выключите модем. Это же касается и телевизоров, где горят красные лампочки.

Лампочки накаливания, хотя от них и было предписано отказаться в Евросоюзе, по- прежнему можно встретить на прилавках магазинов. Их единственное преимущество — низкая цена. Но лучше купить энергосберегающие, и уже в первый месяц их использования можно получить существенную экономию.

При этом в тариф заложена фиксированная плата за подключение, которая зависит от мощности аппарата входной защиты и не связана с фактическим потреблением киловатт. То есть можно вообще сидеть во тьме, но платить за электричество все равно придется.

Александр ФЕДОТОВ

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

