Как пояснил Клейнбергс, Росликов в течение трех месяцев не участвовал более чем в половине заседаний думы, поэтому будет принято решение об аннулировании его депутатских полномочий.

Такой порядок предусмотрен Законом о статусе депутата муниципального совета. Статья 4 закона гласит, что если депутат в течение трех месяцев без уважительной причины не участвовал более чем в половине очередных заседаний совета, то его полномочия могут быть аннулированы советом или министром охраны окружающей среды и регионального развития.

Как сообщалось, ранее сбежавший в Белоруссию Росликов пытался подключаться к заседаниям совета удаленно, однако совет заявил, что такое подключение угрожает безопасности.

Учитывая, что Белоруссию признана страной-агрессором и Латвия прекратила любое международное и экономическое сотрудничество, удаленное подключение из этой страны недопустимо по соображениям безопасности, пояснили в думе.

Рижский суд Латгальского предместья решил изменить меру пресечения в отношении выехавшего в Белоруссию Росликова, применив к нему арест.

С таким ходатайством выступил прокурор Каспар Андрушкин, когда суд собрался на заседание по уголовному делу, в котором Росликов обвиняется в разжигании национальной вражды. Одновременно было решено объявить обвиняемого в розыске, а судебное разбирательство было приостановлено до его обнаружения.

Росликов признал, что находится в Белоруссии, и пояснил, что не явился на судебное заседание и не вернулся в Латвию, поскольку опасался за свою жизнь, так как получал телефонные угрозы от людей, которые угрожали «отрезать ему голову».

По словам Росликова, Служба государственной безопасности (СГБ) якобы предложила ему полгода прожить в укрытии, но он отказался, поскольку не хотел дожидаться, когда высказанные угрозы будут реализованы.

Росликов обвиняется в разжигании национальной и этнической ненависти. Сам же он считает, что это дело против него является политическим заказом.