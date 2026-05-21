LAT Вс, 24. Мая
Рижская дума будет лишать Алексея Росликова депутатского мандата (1)

В четверг, 21 мая, в 9:00 на внеочередном заседании Рижский городской совет примет решение об аннулировании полномочий депутата Алексея Росликова («Стабильности!»), о чем в среду после очередного заседания совета сообщил мэр Риги Виестурс Клейнбергс (Прогрессивные).

Как пояснил Клейнбергс, Росликов в течение трех месяцев не участвовал более чем в половине заседаний думы, поэтому будет принято решение об аннулировании его депутатских полномочий.

Такой порядок предусмотрен Законом о статусе депутата муниципального совета. Статья 4 закона гласит, что если депутат в течение трех месяцев без уважительной причины не участвовал более чем в половине очередных заседаний совета, то его полномочия могут быть аннулированы советом или министром охраны окружающей среды и регионального развития.

Как сообщалось, ранее сбежавший в Белоруссию Росликов пытался подключаться к заседаниям совета удаленно, однако совет заявил, что такое подключение угрожает безопасности.

Учитывая, что Белоруссию признана страной-агрессором и Латвия прекратила любое международное и экономическое сотрудничество, удаленное подключение из этой страны недопустимо по соображениям безопасности, пояснили в думе.

Рижский суд Латгальского предместья решил изменить меру пресечения в отношении выехавшего в Белоруссию Росликова, применив к нему арест.

С таким ходатайством выступил прокурор Каспар Андрушкин, когда суд собрался на заседание по уголовному делу, в котором Росликов обвиняется в разжигании национальной вражды. Одновременно было решено объявить обвиняемого в розыске, а судебное разбирательство было приостановлено до его обнаружения.

Росликов признал, что находится в Белоруссии, и пояснил, что не явился на судебное заседание и не вернулся в Латвию, поскольку опасался за свою жизнь, так как получал телефонные угрозы от людей, которые угрожали «отрезать ему голову».

По словам Росликова, Служба государственной безопасности (СГБ) якобы предложила ему полгода прожить в укрытии, но он отказался, поскольку не хотел дожидаться, когда высказанные угрозы будут реализованы.

Росликов обвиняется в разжигании национальной и этнической ненависти. Сам же он считает, что это дело против него является политическим заказом.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (1)

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (1)

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (1)

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

