Цыплёнок без яйца: учёные вырастили птиц в искусственной скорлупе — и они вылупились живыми

Всего исследователи получили 26 здоровых птиц.

Технология пока нужна не для замены обычих куриц на фермах. Цель куда амбициознее: учёные надеются, что такие методы помогут работать с редкими видами животных и даже приблизят проекты по возвращению исчезнувших существ.

Да, речь уже идёт не только о мамонтах.

Компания Colossal ранее громко говорила о проектах, связанных с вымершими животными. Теперь в центре внимания неожиданно оказались обычные на первый взгляд цыплята.

Учёные использовали искусственную оболочку, которая должна была заменить часть функций естественного яйца и создать условия для развития эмбриона.

Звучит почти тревожно.

Потому что привычная картинка мира выглядит просто: яйцо → цыплёнок.

Теперь между этими двумя словами появилась новая технологическая ступень.

И где-то в лаборатории уже бегают маленькие жёлтые доказательства того, что биология постепенно начинает играть по новым правилам.