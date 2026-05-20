Встать, запой идет! Сенатору Верховного суда за пьянство урезали оклад

Сенатору Верховного суда Интарсу Бистерсу на год снизят должностной оклад на 20%. Такое решение принял Дисциплинарный суд после дела о невыполнении служебных обязанностей, связанном с чрезмерным употреблением алкоголя.

По данным LETA, дисциплинарное дело началось после сообщения, которое получил председатель Верховного суда Айгарс Струпишс. В нём говорилось, что Бистерс в декабре прошлого года несколько дней не приходил на работу, не выполнял обязанности и был недоступен для связи.

Из-за его отсутствия с рассмотрения сняли три дела.

Бистерс не отрицал, что не выполнял служебные обязанности из-за употребления алкоголя. При этом он просил назначить более мягкое наказание. Сенатор указывал, что последствия нарушения были устранены сравнительно быстро, а снижение зарплаты несоразмерно ударит и по размеру его будущей специальной пенсии.

Он также считал, что Дисциплинарная коллегия нарушила принцип равенства и применила к нему более строгое наказание, чем в других дисциплинарных делах.

Кроме того, Бистерс просил обратиться в Суд Европейского союза с вопросом о том, соответствует ли снижение зарплаты судьи в качестве дисциплинарного наказания праву ЕС и гарантиям независимости судей.

Дисциплинарный суд это ходатайство отклонил. Суд решил, что такое наказание не угрожает независимости судьи, а Бистерс не представил конкретных аргументов в пользу обратного.

Суд подчеркнул, что дело не сводится только к неподписанию трёх решений. Коллеги и руководство суда длительное время не могли связаться с сенатором, из-за чего возникла неопределённость с дальнейшим движением дел.

Дисциплинарный суд также признал, что действия Бистерса нанесли ущерб имиджу Верховного суда и снизили доверие общества к судебной власти.

Решение обжалованию не подлежит.