Крысы, птицы и лисы освоили города слишком хорошо — учёные заметили тревожную перемену

К такому выводу пришли учёные после глобального анализа поведения более 130 видов животных. В исследование попали млекопитающие, птицы, рептилии, амфибии и насекомые, живущие как в городах, так и за их пределами.

Результат оказался почти как в старой басне о городской и деревенской мыши: городские животные чаще готовы рисковать. Они меньше боятся нового, активнее исследуют территорию и легче подходят к источникам еды, которые создаёт человек.

Учёные пока не говорят, что город “делает” всех животных одинаковыми. Возможны разные варианты: в города изначально чаще приходят более смелые особи, либо сама городская среда постепенно закрепляет такие качества. А может, работает и то и другое.

Для человека это выглядит почти забавно — пока речь идёт о наглой птице у кафе или мыши, которая слишком уверенно чувствует себя возле мусорного бака.

Но у такой смелости есть и обратная сторона. Чем меньше животные боятся людей, тем чаще они могут конфликтовать с ними, проникать в дома, разносить инфекции или становиться проблемой для городских служб.

Город оказался не просто местом, где животным приходится выживать рядом с человеком.

Он стал своеобразным фильтром: здесь лучше дер