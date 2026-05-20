«У меня последняя пьянка длилась десять дней подряд». Звезда шоу призналась, как алкоголь довёл её до края

Редакция PRESS 20 мая, 2026 17:37

Новости Латвии 0 комментариев

Участница шоу «Slavenības. Bez filtra» Маргарита Колосова рассказала, как отказалась от алкоголя после тяжёлого срыва. О своём прошлом она заговорила во время визита в музей шмаковки, где встретилась с другом Янисом. Их объединяет похожий опыт - борьба с алкогольной зависимостью.

Янис спросил, что именно заставило Колосову бросить пить. По словам Маргариты, решение пришло не сразу. Она поняла, что, если продолжит жить так же, последствия могут стать необратимыми.

«Тебе кажется, что пить два, три дня - это предел. У меня последняя пьянка длилась десять дней подряд, и в это время я начала разговаривать сама с собой. Подумала: “Что ты делаешь?”» - рассказала Колосова.

Этот десятидневный запой она называет своей самой глубокой эмоциональной ямой. Граница между сном и бодрствованием тогда почти исчезла.

«Ты просыпаешься, дернул, спать, просыпаешься, дернул, спать», - вспоминает Маргарита.

По её словам, алкоголь стал способом сбежать от проблем, но в какой-то момент она испугалась уже не только за себя, но и за окружающих. Колосова поняла, что может кого-то избить, натворить бед или окончательно замкнуться в себе. Тогда она просто заперлась в квартире и пила.

Она признаётся, что в тот период обманывала близких и детей, говоря им не то место, где находилась на самом деле. Перелом наступил, когда Маргарита потребовала от матери вынести из дома весь алкоголь. С того дня, по её словам, она остаётся трезвой.

Чтобы удержаться в новом состоянии, Колосова сознательно пошла работать в круглосуточную торговлю. Там она каждый день видела людей, которых алкоголь уже заметно разрушил.

«Когда ты смотришь, что к тебе в магазин реально заходят опухшие... Ты видишь - молодые люди, и понимаешь: о, это могла быть ты», - объяснила она.

Маргарита также не скрыла, что раньше допивалась до галлюцинаций. При этом о курении она говорит уже с иронией: мол, алкоголь ушёл, личной жизни нет, так что хотя бы сигареты пусть останутся как маленькая радость.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

