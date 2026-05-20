«У меня последняя пьянка длилась десять дней подряд». Звезда шоу призналась, как алкоголь довёл её до края

Янис спросил, что именно заставило Колосову бросить пить. По словам Маргариты, решение пришло не сразу. Она поняла, что, если продолжит жить так же, последствия могут стать необратимыми.

«Тебе кажется, что пить два, три дня - это предел. У меня последняя пьянка длилась десять дней подряд, и в это время я начала разговаривать сама с собой. Подумала: “Что ты делаешь?”» - рассказала Колосова.

Этот десятидневный запой она называет своей самой глубокой эмоциональной ямой. Граница между сном и бодрствованием тогда почти исчезла.

«Ты просыпаешься, дернул, спать, просыпаешься, дернул, спать», - вспоминает Маргарита.

По её словам, алкоголь стал способом сбежать от проблем, но в какой-то момент она испугалась уже не только за себя, но и за окружающих. Колосова поняла, что может кого-то избить, натворить бед или окончательно замкнуться в себе. Тогда она просто заперлась в квартире и пила.

Она признаётся, что в тот период обманывала близких и детей, говоря им не то место, где находилась на самом деле. Перелом наступил, когда Маргарита потребовала от матери вынести из дома весь алкоголь. С того дня, по её словам, она остаётся трезвой.

Чтобы удержаться в новом состоянии, Колосова сознательно пошла работать в круглосуточную торговлю. Там она каждый день видела людей, которых алкоголь уже заметно разрушил.

«Когда ты смотришь, что к тебе в магазин реально заходят опухшие... Ты видишь - молодые люди, и понимаешь: о, это могла быть ты», - объяснила она.

Маргарита также не скрыла, что раньше допивалась до галлюцинаций. При этом о курении она говорит уже с иронией: мол, алкоголь ушёл, личной жизни нет, так что хотя бы сигареты пусть останутся как маленькая радость.