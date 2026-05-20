Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Люди хотят определённости». Ринкевич провёл красную линию для новой коалиции

20 мая, 2026 18:19

Президент Латвии Эдгар Ринкевич на фоне переговоров о новом правительстве обозначил главное условие для партий: безопасность и независимость государства не могут становиться предметом политического торга.

Об этом Ринкевич заявил после встречи с ушедшей в отставку премьер-министром Эвикой Силиней из «Нового Единства». По словам президента, общество ждёт дееспособного правительства, которое будет иметь поддержку в Сейме.

Ринкевич рассчитывает, что партии, ведущие переговоры о коалиции, поставят интересы государства на первое место. Сегодня президент также планирует встретиться с кандидатом в премьеры от «Объединённого списка» Андрисом Кулбергсом, чтобы обсудить ход формирования правительства.

Президент признал, что времени на создание нового кабинета дано немного, но, по его словам, этого требует текущая ситуация.

«Люди хотят определённости. Чтобы мы все продемонстрировали чёткие действия, отложили в сторону обиды и начали работать», - сказал Ринкевич.

Силиня после встречи отметила, что переговоры о формировании правительства пока находятся на начальном этапе. Зоны ответственности ещё не распределены. При этом для «Нового Единства», по её словам, всегда были важны физическая и экономическая безопасность жителей.

Партии, участвующие в переговорах, ещё должны обозначить свои основные позиции. Для «Нового Единства» важны также вопросы прав человека и связанные с ними обещания жителям.

«Важно, чтобы не исчезли те ценности, которые были достигнуты за время работы этого правительства», - сказала Силиня.

Она подчеркнула, что формирование коалиции зависит не только от «Нового Единства». Все политические силы, участвующие в переговорах, должны ответить, смогут ли они сотрудничать друг с другом.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (1)

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

