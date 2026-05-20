«Люди хотят определённости». Ринкевич провёл красную линию для новой коалиции

Об этом Ринкевич заявил после встречи с ушедшей в отставку премьер-министром Эвикой Силиней из «Нового Единства». По словам президента, общество ждёт дееспособного правительства, которое будет иметь поддержку в Сейме.

Ринкевич рассчитывает, что партии, ведущие переговоры о коалиции, поставят интересы государства на первое место. Сегодня президент также планирует встретиться с кандидатом в премьеры от «Объединённого списка» Андрисом Кулбергсом, чтобы обсудить ход формирования правительства.

Президент признал, что времени на создание нового кабинета дано немного, но, по его словам, этого требует текущая ситуация.

«Люди хотят определённости. Чтобы мы все продемонстрировали чёткие действия, отложили в сторону обиды и начали работать», - сказал Ринкевич.

Силиня после встречи отметила, что переговоры о формировании правительства пока находятся на начальном этапе. Зоны ответственности ещё не распределены. При этом для «Нового Единства», по её словам, всегда были важны физическая и экономическая безопасность жителей.

Партии, участвующие в переговорах, ещё должны обозначить свои основные позиции. Для «Нового Единства» важны также вопросы прав человека и связанные с ними обещания жителям.

«Важно, чтобы не исчезли те ценности, которые были достигнуты за время работы этого правительства», - сказала Силиня.

Она подчеркнула, что формирование коалиции зависит не только от «Нового Единства». Все политические силы, участвующие в переговорах, должны ответить, смогут ли они сотрудничать друг с другом.