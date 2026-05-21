На надеждах ЕС и США поставлен крест: три главных итога встречи Путина и Си

Кремль отверг утверждения о какой-либо связи между визитом российского лидера и поездкой президента США Дональда Трампа несколькими днями ранее. Но совпадение по времени, безусловно, вызвало немало вопросов, особенно в Европе, где усиливаются опасения оказаться на обочине глобальной политики.

Вот главное о том, что именно поездка Путина в Китай означает для Европы.

«Непоколебимые» связи

Если в Европе и США надеялись, что Пекин удастся вскоре убедить сократить поддержку России, эта поездка вряд ли их приободрила.

Китай оказывает России экономическую, военно-техническую и дипломатическую поддержку с момента полномасштабного вторжения Москвы в Украину в феврале 2022 года, и эта помощь стала критически важной, позволив Путину продолжать войну, несмотря на растущие потери в живой силе и технике и стремительно увеличивающиеся расходы.

США и Европа рассчитывали, что, лишив Россию китайской поддержки, им удастся переломить ход войны.

В среду, однако, на этих надеждах почти окончательно был поставлен крест: Путин и Си подписали новое совместное заявление о сотрудничестве и провозгласили свои «непоколебимые» узы.

В документе, цель которого — углубление «добрососедства и дружественного сотрудничества», также содержится договоренность об усилении взаимодействия между вооруженными силами двух стран.



Внешне Пекин в целом старается сохранять нейтралитет в украинском вопросе, но, по всей видимости, он заинтересован в исходе войны и хотел бы в конечном итоге видеть победу своего стратегического союзника.

Для Путина это еще один теплый прием в Китае, где Си приветствовал его как «дорогого друга».

Российский президент приземлился в Китае ночью во вторник; его встречали глава МИД Ван И и почетный караул, а также молодежь с китайскими и российскими флагами, скандировавшая: «Добро пожаловать, добро пожаловать, горячо приветствуем!»

Призывы положить конец конфликту на Ближнем Востоке

Кроме того, обсуждалась ситуация в Иране и ее последствия для глобальных энергетических рынков, которые резко пошли вверх после того, как Тегеран фактически перекрыл Ормузский пролив в ответ на военную операцию Трампа в стране.

Во время переговоров в среду Си заявил Путину, что необходимо избежать дальнейших боевых действий, и призвал продолжить переговоры ради мирного урегулирования.

Прекращение конфликта помогло бы смягчить перебои на энергетических рынках и в цепочках поставок, отметил Си, по данным госагентства «Синьхуа».

«Я выдвинул четыре предложения по обеспечению и укреплению мира и стабильности на Ближнем Востоке, чтобы расширить международный консенсус, способствовать деэскалации, прекращению боевых действий и продвижению мирного процесса», — добавил он.

В среду нефтяные котировки немного снизились после сообщений о том, что ряд танкеров проходит через Ормузский пролив, однако остаются на повышенном уровне.

Ранее на этой неделе Трамп заявил, что поручил министру обороны Питу Хегсету отменить запланированную атаку на Иран, но распорядился быть готовым «нанести по Ирану полный, широкомасштабный удар», если не удастся договориться о «приемлемом» мирном соглашении.

Крупный газопровод: окончательных деталей нет

Европейский союз также стремится изолировать Москву, вводя санкции, призванные ударить по энергетическому, финансовому, технологическому и экспортному секторам России, однако Китай продолжает предоставлять ей рынок крупного торгового партнера, что позволяет Москве компенсировать значительную часть утраченных европейских продаж, прежде всего газа.

Пекин, со своей стороны, стремится диверсифицировать источники энергоснабжения, сдерживать цены и не зависеть от стратегических морских «узких мест».

Одной из ключевых, но пока не доведенных до финала сделок остается проект газопровода «Сила Сибири – 2» — 2600‑километровой магистрали, которая после завершения строительства сможет поставлять в Китай до 50 млрд кубометров газа в год, обеспечивая Кремлю жизненно важный источник доходов.

В среду Путин и Си завершили переговоры, так и не раскрыв подробностей договоренностей по проекту, однако считается, что в общих чертах стороны уже пришли к соглашению.