Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Доступность

Ушла, но вопросы остались. Rail Baltica мог стать настоящей причиной отставки Силини

Редакция PRESS 21 мая, 2026 07:35

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

В программе TV24 «STOPkadri» Армандс Пуче иронично прокомментировал отставку премьер-министра Эвики Силини. По его словам, она поступила правильно, но обществу так и не назвала настоящие причины ухода.

Пуче считает, что официальные объяснения больше напоминали аргументы пресс-конференции партии «Новое Единство», чем полный разбор произошедшего.

Одной из ключевых причин, по его оценке, мог стать проект Rail Baltica. Кабинет министров ранее поручил оценить ход работ и при необходимости остановить их, в том числе в районе аэропорта и центрального вокзала. Однако, как заявил Пуче, выводы самой Силини показывали: после решений правительства реальных действий не последовало.

Комментатор раскритиковал ответственных министров, особенно министра сообщения Каспарса Бришкенса. Но при этом он подчеркнул, что политическая ответственность лежала и на самой премьере.

Если ответственный министр не действует, глава правительства, по мнению Пуче, обязана обеспечить выполнение решений Кабинета министров.

Пуче также утверждал, что, пока работы не были остановлены, строители продолжали получать крупные средства. По его оценке, речь могла идти о многих сотнях миллионов евро. Остановить такой процесс, считает он, могла только глава правительства.

Именно поэтому Пуче назвал отставку Силини логичной и правильной. Но, по его мнению, главным объяснением должна была стать ответственность за управление проектом Rail Baltica и неспособность добиться выполнения решений правительства.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Важно

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Важно

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Важно

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Важно 19:52

Важно 0 комментариев

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Читать
Загрузка

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Важно 17:02

Важно 0 комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Читать

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Важно 16:52

Важно 0 комментариев

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Читать

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Новости Латвии 16:33

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Читать

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Важно 15:09

Важно 0 комментариев

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Читать

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Важно 15:03

Важно 0 комментариев

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Читать

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

ЧП и криминал 14:33

ЧП и криминал 0 комментариев

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

Читать