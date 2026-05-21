Ушла, но вопросы остались. Rail Baltica мог стать настоящей причиной отставки Силини

Пуче считает, что официальные объяснения больше напоминали аргументы пресс-конференции партии «Новое Единство», чем полный разбор произошедшего.

Одной из ключевых причин, по его оценке, мог стать проект Rail Baltica. Кабинет министров ранее поручил оценить ход работ и при необходимости остановить их, в том числе в районе аэропорта и центрального вокзала. Однако, как заявил Пуче, выводы самой Силини показывали: после решений правительства реальных действий не последовало.

Комментатор раскритиковал ответственных министров, особенно министра сообщения Каспарса Бришкенса. Но при этом он подчеркнул, что политическая ответственность лежала и на самой премьере.

Если ответственный министр не действует, глава правительства, по мнению Пуче, обязана обеспечить выполнение решений Кабинета министров.

Пуче также утверждал, что, пока работы не были остановлены, строители продолжали получать крупные средства. По его оценке, речь могла идти о многих сотнях миллионов евро. Остановить такой процесс, считает он, могла только глава правительства.

Именно поэтому Пуче назвал отставку Силини логичной и правильной. Но, по его мнению, главным объяснением должна была стать ответственность за управление проектом Rail Baltica и неспособность добиться выполнения решений правительства.