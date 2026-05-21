Боролся, но уступил. Латвийский самбист получил серебро под гимн России

Латвийский самбист Виктор Решко в весовой категории до 98 килограммов завоевал серебро. В первом круге он был свободен, в четвертьфинале победил грузина Георгия Кавтарадзе со счётом 3:1, в полуфинале выиграл у украинца Алексея Моисеева, а в финале уступил представителю России со счётом 0:1.

После этого на церемонии награждения, где Решко стоял на второй ступени пьедестала, прозвучал гимн России. Решко также является генеральным секретарём Латвийской федерации самбо.

В боевом самбо выступал Янис Залцманис, который не прошёл четвертьфинал. В спортивном самбо Эдгарс Ралфс Юргебергс и Никита Скорбенко выбыли в первом круге.

После вторжения России в Украину в 2022 году российским и белорусским спортсменам запретили участвовать в международных соревнованиях. Однако уже несколько лет атлеты из этих стран выступают в разных турнирах в нейтральном статусе, а некоторые международные федерации сняли введённые против них ограничения.

Международная федерация самбо разрешает спортсменам из стран-агрессоров выступать со своей символикой с декабря 2025 года. Федерацию возглавляет представитель России Василий Шестаков, а офис президента FIAS находится в Москве.

Сейчас латвийский закон о спорте запрещает сборным Латвии по командным видам спорта играть против сборных России или Белоруссии, если те выступают под своим флагом или в нейтральном статусе. Но самбо считается индивидуальным видом спорта, поэтому прямого запрета в этом случае нет. Это следует из разъяснения Министерства образования и науки агентству LETA.

В министерстве сообщили, что связались с Латвийским советом спортивных федераций и выяснили: Латвийская федерация самбо принимала решение об участии в турнире в тесной коммуникации с Федерацией самбо Украины.

По версии министерства, это было сделано, чтобы сохранить присутствие латвийских спортсменов в международном обороте и одновременно выразить свою позицию в рамках этического кодекса FIAS, где закреплены принципы политической нейтральности, уважительного поведения и спортивной честности.

Министерство заявляет, что Латвия продолжит последовательно поддерживать Украину, но призывает спортсменов и федерации тщательно оценивать участие в соревнованиях, особенно если спортсменам из стран-агрессоров разрешено выступать со своей государственной символикой.

Исполком Латвийского олимпийского комитета 20 мая утвердил рекомендации для участия латвийских спортсменов в международных соревнованиях. Министерство образования и науки также продолжает работу над единым подходом и юридической базой для оценки подобных ситуаций.

Вопрос государственного финансирования будет рассматриваться отдельно. В министерстве уточнили, что Латвийская федерация самбо пока не подала смету, необходимую для заключения договора и получения государственных денег.