Всё чаще латвийцы отдают в детсады детей с одного года

«Детский сад может посещать ребенок с одного года, если он физически и эмоционально готов, и если родитель согласен с этим решением. Цель в том, чтобы родители могли быстрее вернуться к работе, если в этом действительно есть необходимость», — сказала руководитель Управления образования Лиепаи Инга Экузе.

В одной группе планируется принимать до 14 детей, при этом увеличивать количество персонала для такого числа детей не планируется.

«В самый «горячий» период рядом будут находиться все три сотрудника — когда дети возвращаются с прогулки, во время обеда и дневного сна. А когда дети засыпают, тогда останется одна воспитательница и помощник воспитателя», — пояснила руководитель детского сада Pasaciņa Гинта Латиша.

В Pasaciņa уже поступило десять заявлений, и группа будет полностью укомплектована. Тем временем некоторые из опрошенных в Лиепае мам указали, что не были бы готовы отдавать такого маленького ребенка в детский сад.

Регина, жительница Лиепаи: «Мне кажется, что год — это слишком рано, потому что я собираюсь сидеть дома полтора года, а потом выходить на работу. Мне кажется, что в возрасте одного года ребенку еще нужна мама».

Илзе, жительница Лиепаи: «Наверное, это слишком маленький возраст. Мне кажется, что даже два года — это еще совсем маленький ребенок. Есть ведь дети, которые еще не ходят, не едят самостоятельно, и, по-моему, это довольно сложный процесс».

Эрика, жительница Лиепаи: «Нужно смотреть по готовности самого ребенка, насколько он самостоятельный. И смогут ли воспитатели уделять достаточно внимания каждому ребенку».

Лиепая — не первое самоуправление в Латвии, где муниципальные детские сады принимают детей с одного года: такая возможность существует примерно в десяти самоуправлениях.