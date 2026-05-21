Всё чаще латвийцы отдают в детсады детей с одного года

Редакция PRESS 21 мая, 2026 07:57

Новости Латвии 0 комментариев

До сих пор в дошкольные учреждения Лиепаи детей принимали начиная с полутора лет, однако с нового учебного года появится возможность начать посещение и в более раннем возрасте, сообщает rus.lsm.lv.

«Детский сад может посещать ребенок с одного года, если он физически и эмоционально готов, и если родитель согласен с этим решением. Цель в том, чтобы родители могли быстрее вернуться к работе, если в этом действительно есть необходимость», — сказала руководитель Управления образования Лиепаи Инга Экузе.

В одной группе планируется принимать до 14 детей, при этом увеличивать количество персонала для такого числа детей не планируется.

«В самый «горячий» период рядом будут находиться все три сотрудника — когда дети возвращаются с прогулки, во время обеда и дневного сна. А когда дети засыпают, тогда останется одна воспитательница и помощник воспитателя», — пояснила руководитель детского сада Pasaciņa Гинта Латиша.

В Pasaciņa уже поступило десять заявлений, и группа будет полностью укомплектована. Тем временем некоторые из опрошенных в Лиепае мам указали, что не были бы готовы отдавать такого маленького ребенка в детский сад.

Регина, жительница Лиепаи: «Мне кажется, что год — это слишком рано, потому что я собираюсь сидеть дома полтора года, а потом выходить на работу. Мне кажется, что в возрасте одного года ребенку еще нужна мама».

Илзе, жительница Лиепаи: «Наверное, это слишком маленький возраст. Мне кажется, что даже два года — это еще совсем маленький ребенок. Есть ведь дети, которые еще не ходят, не едят самостоятельно, и, по-моему, это довольно сложный процесс».

Эрика, жительница Лиепаи: «Нужно смотреть по готовности самого ребенка, насколько он самостоятельный. И смогут ли воспитатели уделять достаточно внимания каждому ребенку».

Лиепая — не первое самоуправление в Латвии, где муниципальные детские сады принимают детей с одного года: такая возможность существует примерно в десяти самоуправлениях.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

