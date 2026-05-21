Украинские дроны смогут долетать и до Риги: военный эксперт

Редакция PRESS 21 мая, 2026 14:44

Новости Латвии

Украинские силы модернизируют свои дроны, производят их во все больших количествах и все чаще направляют в Россию, в то время как Россия пытается бороться с ними, сбивая их с курса. Поэтому инциденты с возможной угрозой для воздушного пространства Латвии будут повторяться, и нельзя исключать, что предупреждения будут получать и на отдалении от границы. Об этом заявил военный эксперт, автор блога Vara bungas Мартиньш Вердиньш, пишет rus.lsm.lv.

«Пожалуй, только плохой эксперт еще не говорил о том, что такие ситуации могут повторяться и будут повторяться, пока продолжается война в Украине и пока Украина довольно успешно использует свои дроны», — подчеркнул Вердиньш.

По его мнению, все более частые инциденты связаны с тем, что украинские силы «модернизируют свои дроны, но самое главное — они добились массового производства дронов. Речь уже идет не об одном, двух или десяти, а о нескольких десятках дронов», и если 1–2 % из них отклоняются от курса, это создает угрозу.

В свою очередь, отклонение от курса, вероятно, связано с попытками России создавать помехи для глобальной системы позиционирования (GPS), «что, возможно, влияет на полет этих дронов и способствует их отклонению от курса».

Вердиньш напомнил, что о помехах GPS сообщали также пилоты гражданской авиации, и публично сообщалось, что один из источников таких помех находится именно в Ленинградской области РФ.

«Мы, по крайней мере со стороны, с гражданской точки зрения, не можем не связывать все это воедино», — добавил Вердиньш.

Эксперт также не исключил, что возможная воздушная угроза может затронуть и территории, расположенные дальше от российской границы, включая Ригу: «этого никак нельзя исключать». И Латвия не может снизить вероятность подобных инцидентов, поскольку война продолжается и «противник делает все, чтобы такие ситуации возникали». Однако «мы можем научиться с этим жить и эффективно реагировать — замечать, обнаруживать, подавлять и сбивать дроны в таких местах, где они смогут причинить наименьший вред обществу, которое по-прежнему живет в мирных условиях».

«У нас нет военного положения, и это в значительной степени влияет и на операции Национальных вооруженных сил. Они не могут действовать так, как действовали бы, если бы это была зона боевых действий», — добавил эксперт.

Он также заявил, что на этот раз «ситуация выглядит более обнадеживающей, поскольку мы извлекли из этого уроки в том смысле, что предупреждение о возможной угрозе поступило заранее — это означает, что либо дрон был замечен, либо была получена информация о происходящем. Таким образом, система оповещения сработала довольно правильно и хорошо».

При этом он отметил, что «бороться с дронами при помощи истребителей — это вариант, но экономически он не является лучшим».

Необходимо развивать способности не только обнаруживать, но и сбивать дроны без поддержки союзников
Эксперт также отметил, что Латвии необходимо работать не только над способностью обнаруживать беспилотники, вторгающиеся в воздушное пространство, но и над «способностью уничтожать их, не всегда полагаясь на возможности союзников, то есть на авиацию союзников, патрулирующую воздушное пространство Латвии».

Возможно, потребуется больше дронов-перехватчиков, о чем уже ведутся разговоры. Он добавил, что это «не решение в виде какой-то одной оружейной системы — это комплексный вопрос. Здесь могут быть задействованы и мобильные группы, и имеющееся у нас противовоздушное вооружение».

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

