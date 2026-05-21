В конце мая в Латвию могут вернуться заморозки

В ближайшие дни мощный антициклон принесет рекорды жары в Западную Европу. В Португалии и Испании температура воздуха может достичь +40 градусов. В свою очередь, вдоль северо-восточной окраины антициклона холодный воздух из Арктики на следующей неделе придет в регион Балтийского моря и Восточную Европу.

В эту субботу при слабом или умеренном западном ветре температура воздуха в Латвии поднимется до +20..+24 градусов, на части побережья - до +13..+17 градусов. В воскресенье местами пройдут кратковременные дожди, ветер немного усилится, а воздух станет на пару градусов прохладнее.

На следующей неделе временами ожидается дождь, местами возможны грозы и град, ветер будет дуть преимущественно с севера, северо-запада и временами будет усиливаться.

В самые облачные дни температура воздуха местами в Латвии может не подняться выше +10 градусов, а в самые ясные ночи столбик термометра местами может опуститься до нулевой отметки, на высоте травы - на пару градусов ниже нуля.

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, прохладная погода может сохраниться и в начале июня, но затем возможна жара.

