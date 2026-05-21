Зачем Михаил Врубель приезжал в Ригу: русская Латвия

«Вести» 21 мая, 2026 11:14

Латвийские вести 0 комментариев

В художественном музее «Рижская биржа» среди работ выдающихся русских художников есть и рисунок Михаила Александровича ВРУБЕЛЯ – «Мужчина с книгой». Написан он был в Риге в 1903 году. Но Врубель ехал к нам не отдыхать, не знакомиться с достопримечательностями - вынудили трагические обстоятельства. После смерти сына у живописца обострилась тяжелая психическая болезнь, поэтому он решил отправиться на лечение в Ригу…

В детстве родители будущей знаменитости часто переезжали: отец Михаила ВРУБЕЛЯ был военным.

Родился художник в Омске, через три года жил уже в Астрахани, потом год в Петербурге, затем в Саратове, снова в Петербурге, пять лет в Одессе и, наконец, с 1874 года опять в Петербурге. Там в 18 лет поступил в университет – на юридический факультет. Но к юриспруденции остался равнодушен. После окончания вуза, в 24 года, он снова стал первокурсником - на этот раз Академии художеств.

В личной жизни поворотным стал 1895 год. В то время в Петербурге гастролировала труппа Московской частной оперы Саввы МАМОНТОВА. Михаил отправился на представление. Сидя в темной глубине зрительного зала, он понял, что влюбился. Причем влюбился, толком не видя своей избранницы, а лишь услышав ее голос.

В то время примой Мамонтовской оперы была Надежда ЗАБЕЛА. В перерыве между актами Надежда что-то обсуждала с подругой, как вдруг разговор прервал стремительно ворвавшийся за кулисы мужчина, который тут же склонился к рукам певицы и, целуя их, восторженно прошептал: «Прелестный голос!»

А внешность певицы поразила художника не меньше голоса...

Роман завязался быстро, и скоро со стороны влюбленного последовало предложение руки и сердца. Избранница ответила согласием – в 1896 году сыграли свадьбу.

Казалось, более счастливой пары нет во всей стране. Врубель сопровождал любимую на гастролях, занимаясь оформлением декораций и придумывая сценические костюмы для жены.

Влюбленность нашла выход и в творчестве - «Демон» на время был забыт, и на картинах все чаще угадывались черты лица Надежды Забелы.

Тучи начали сгущаться в 1898 году. Летом супруги гостили у родственников под Черниговом. Неожиданно сельская пастораль навеяла художнику воспоминания о причудливом сне, и он вновь вернулся к своему главному незаконченному полотну - «Демону».

Михаил Александрович снова начал превращаться в одержимого. Он почти не спал ночами, его характер резко изменился. Всегдашняя мягкость, покладистость и добродушие сменились агрессивностью. Он уже совершенно не выносил никаких замечаний в свой адрес, говорил исключительно о собственной гениальности. Супруга была уверена, что муж постепенно лишается рассудка.

Оставалась надежда, что рождение ребенка успокоит измученного художника – в то время супруга была беременна. Однако надеждам не суждено было сбыться. Впервые увидев сына, Врубель был потрясен - лицо младенца было исковеркано «заячьей губой». Художник воспринял это как расплату, как кару за свои грехи...

В 1902 году, год спустя после рождения сына, мастер завершил картину. «Демона» перевезли для выставки в Петербург. Полотно уже стояло в выставочном зале, но художник не унимался: каждое утро переписывал ее. Очевидцы не без трепета наблюдали происходящие с лицом Демона бесконечные метаморфозы. Но теперь даже скептикам стало ясно, что шедевр творил не просто талантливый художник, а гений.

В том же году маленького Саввушку было решено перевезти в Рязань к родственникам. Но в пути художнику стало плохо, и его пришлось прямо с поезда отправить в психиатрическую клинику.

А в 1903 году семью постигла настоящая трагедия - Саввушка простудился и умер от воспаления легких.
Смерть сына окончательно подкосила рассудок Михаила Александровича, и он сам потребовал, чтобы его скорее отвезли в лечебницу.

Московские клиники летом были закрыты, и кто-то посоветовал Ригу, где размещалась знаменитая «санатория» психиатра, доктора медицины Макса Львовича ШЕНФЕЛЬДА. Лечебница, основанная в 1897 году для нервных и душевнобольных, находилась в парке бывшего имения Атгазен - ныне это район улицы Виенибас гатве в Задвинье. Врубель пробыл там три месяца.

Сестра художника вспоминала: «По приезде в этот город брат сам выбрал городскую лечебницу, так как там оказался врач, знакомый ему по Петербургу. Жена ежедневно навещала больного, но вскоре врач нашел, что свидания с близкими неблагоприятно действуют на него, так как напоминают о недавно пережитом. Тогда было решено перевезти брата за город, в частную лечебницу…»

В периоды обострения врачи запрещали Врубелю работать над фантастическими композициями, разрешали рисовать только с натуры. И он фиксирует на бумаге все, что видит вокруг себя: уголки комнат, смятую постель, натюрморты на столе, виды из окон...

Наверное, человека, присевшего на скамейку, которого он изобразил в рисунке «Мужчина с книгой», Врубель также увидел из окна рижской больницы. Хранящийся в художественном музее рисунок выполнен в характерной для мастера манере - очень крупными вертикальными и горизонтальными штрихами - и это, по оценке искусствоведов, напоминает его знаменитую «кристаллическую» манеру в живописи.

«Мужчина с книгой» сделан на одном дыхании - видимо, за короткое время - и не окончен. Мастер запечатлел человека, углубленного в процесс чтения, неподвижного, но, по оценке искусствоведов, в этих прерывистых линиях все равно есть динамика, экспрессия, какое-то внутреннее беспокойство.

Не менее интересна судьба рисунка. До 1940-х годов работа находилась в семье доктора Шенфельда, чья дочь передала ее известному рижскому художнику Евгению Евгеньевичу КЛИМОВУ. Климов эмигрировал, обосновался в Канаде, где прожил до конца своих дней. Уже в 1977 году он передал рисунок Врубеля, как и некоторые другие работы из своей коллекции, в дар латвийскому музею...

А после Риги мастера ждал очень драматичный период жизни. Больницы, клиники…Но даже среди мрачных больничных стен он не забывал ту, которая одарила его коротким счастьем. Дорогие черты глядели с рисунков, сделанных во время пребывания в лечебницах.

А в 1905 году Михаил Александрович под наблюдением доктора поехал в Панаевский театр. Здесь он в последний раз «в нормальной жизни» созерцал свою Музу, стараясь навсегда запечатлеть в памяти ее облик.

В последние годы жизни к душевной болезни добавилась еще одна драма. Врубель уже не мог рисовать — у него резко прогрессировала слепота. Последнее полотно – портрет Валерия Яковлевича БРЮСОВА - он рисовал почти на ощупь, стараясь разглядеть тающие перед глазами черты поэта. Завершить картину так и не удалось — в 1906 году художник полностью ослеп.

В 1910 году Врубель скончался в лечебнице для душевнобольных. Возлюбленная пережила его всего лишь на три года: она умерла в ночь после концерта...

Илья ДИМЕНШТЕЙН

Все фото – из архива

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

