AST провел первоначальный анализ инцидента, связанного с перебоями в электроснабжении, произошедшими 19 мая на восточной границе Латвии. Вследствие технического сбоя произошло автоматическое отключение линии 110 кВ Цесвайне-Гулбене из-за обрыва провода на линии электропередачи, на котором ранее было выполнено ремонтное соединение.

В результате весь поток электроэнергии был перенаправлен на другие линии 110 кВ, которые перегрузились и были автоматически отключены, в результате чего в 12:06 произошло отключение напряжения на нескольких подстанциях.

Оперативный персонал AST оперативно приступил к восстановлению электроснабжения, и к 12:33 электроснабжение всех подстанций было восстановлено. Техническая неисправность на затронутой линии электропередачи была устранена уже 19 мая, и линия Цесвайне-Гулбене в 20:12 была введена в эксплуатацию.