Учёные проверили лекарство от артрита — и оно неожиданно ударило по депрессии

Депрессию привыкли связывать с “химией мозга”. Но новое исследование показывает: у части людей проблема может прятаться совсем в другом месте — в иммунной системе.

Учёные из Бристольского университета проверили препарат тоцилизумаб. Его обычно применяют при ревматоидном артрите и других воспалительных заболеваниях. Но исследователей заинтересовало другое: сможет ли он помочь людям с тяжёлой депрессией, которым не помогают обычные антидепрессанты.

В небольшом испытании участвовали 30 человек. У всех была депрессия и признаки воспаления в крови. Половина получила препарат, половина — плацебо.

И тут началось самое интересное.

У людей, получавших тоцилизумаб, симптомы депрессии, тревожности и усталости снижались заметнее. Качество жизни тоже улучшалось. По данным исследования, ремиссия наблюдалась у 54% участников в группе препарата против 31% в группе плацебо.

То есть лекарство, созданное не для “настроения”, а для воспаления, неожиданно показало эффект там, где привычные антидепрессанты часто бессильны.

Врачи пока осторожны: это раннее исследование, участников было мало, и назначать такой препарат от депрессии сейчас нельзя. Нужны большие испытания.

Но сама идея выглядит сильной. Если подтвердится, что у части людей депрессия связана с воспалением, лечение в будущем могут подбирать не вслепую, а по биологии конкретного человека.

И тогда анализ крови однажды может подсказать больше, чем длинный список неудачных таблеток.