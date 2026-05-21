Будет как в Украине? В Латвии ищут новые способы оповещения об угрозах

В статье отмечалось, что в настоящее время предупреждения о возможной угрозе в воздушном пространстве в значительной степени парализуют всю социальную и экономическую жизнь, чего и добивается противник, однако возникают вопросы о том, являются ли такие действия соразмерными.

По его мнению, следует искать более гибкие решения, например, извлекая уроки из опыта украинцев и городов этой страны, где угрозы происходят регулярно.

Эксперт рассуждал так: мобильные оповещения могут остаться, но было бы целесообразно создать альтернативные, более гибкие решения, например, приложения, предоставляющие более точную и регулярно обновляемую информацию в условиях, когда угрозы более реальны, но вероятность их возникновения ниже и нет необходимости останавливать повседневную жизнь.

В статье признавалось, что регулярное получение расплывчатых предупреждений может привести к тому, что люди устанут от них и перестанут на них реагировать.

С момента появления первых беспилотников в Латвии Ракстиньш видит улучшения в сфере гражданской защиты, но они происходят медленно. При этом эксперт признал, что нигде, включая Украину, ситуация в этой области не является идеальной.