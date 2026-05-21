130 млн. евро прошли мимо бюджета: итоги ревизии в Latvijas valsts meži

По оценке Госконтроля, из-за ошибок в планировании дивидендов, управлении свободными деньгами компании и поддержки лесопромышленников государство потеряло десятки миллионов евро.

Проверка показала, что в бюджет не поступило как минимум 130,3 млн евро дополнительных дивидендов от LVM. Кроме того, по инициативе Министерства сельского хозяйства и решениям Кабинета министров и собрания акционеров компания в 2024–2026 годах снизила цены на древесину второго сорта из ели и сосны. Из-за этого доходы LVM уменьшатся на 49,4 млн евро.

Госконтроль считает, что такие решения не входили в полномочия правительства и акционеров и фактически нанесли ущерб компании.

Также отмечается, что LVM управляет почти половиной лесов Латвии — 47%. Это одно из самых важных госпредприятий страны: в 2024 году компания перечислила государству 141,3 млн евро дивидендов, что составило 37% всех дивидендов, полученных госбюджетом. Оборот компании в 2024 году достиг 586,1 млн евро.

Комментарий Press.lv

Для масштаба:

Учителям на повышение зарплат в бюджете-2025 выделяли около 30 млн евро. То есть 130 млн — это больше чем 4 таких повышения.

Медики в 2025 году требовали на повышение зарплат около 133 млн евро — почти ровно та же сумма.

То есть 130 млн — это меньше 1% бюджета, но на практике это сумма, которой хватает на целую крупную зарплатную реформу в одной сфере.

Напомним, что именно в рамках этого дела KNAB на прошлой неделе задерживал министра сельского хозяйства Арманда Краузе.