«Если кто-то другой хочет этим заняться — вперёд»: Рубио о провале переговоров Россия-США-Украина

Редакция PRESS 22 мая, 2026 22:41

Мирные переговоры по Украине под руководством США не увенчались успехом, признал госсекретарь Марко Рубио, выступая перед журналистами на встрече в Швеции министров иностранных дел стран НАТО. По его словам, США готовы продолжать прикладывать усилия, если увидят «возможность организовать переговоры, которые будут продуктивными, а не контрпродуктивными, и которые имеют шанс принести плоды». Сейчас такой возможности, по его словам, нет: «Мы не заинтересованы в том, чтобы ввязываться в бесконечный цикл встреч, которые ни к чему не приводят».

«Если кто-то другой хочет этим заняться, пусть занимается», сказал Рубио про продолжение переговоров, добавив: «Но в данный момент в мире, похоже, нет никого другого, кто мог бы этим заняться».

США включились в мирный процесс, потому что «нам сказали, что мы единственные, кто способен это сделать», заявил госсекретарь: «Мы были единственными, с кем согласились вести переговоры и русские, и украинцы… К сожалению, они не увенчались успехом».

Вашингтон до сих оставлял Европу за столом переговоров, и только огромными усилиями европейским лидерам время от времени удавалось добиться от Дональда Трампа того, чтобы американская сторона учитывала интересы Европы. Они также настаивали, чтобы Трамп и его спецпосланник Стив Уиткофф не занимали пророссийскую позицию и не понуждали Владимира Зеленского пойти навстречу требованиям Владимира Путина. Рубио назвал сообщения о давлении на Киев «утечками, которые не являются правдой».

Страны Евросоюза начали обсуждать вопрос о выборе специального представителя на переговорах с Россией по мирному урегулированию. Одним из перспективных кандидатов стал Марио Драги, бывший председатель Европейского центробанка и премьер-министр Италии, назывались также кандидатуры бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель и двух президентов Финляндии – нынешнего Александра Стубба и его предшественника Саули Ниинистё.

Осознав, что для усиления своего влияния им придется выступить единым фронтом, европейские лидеры ищут способ наладить диалог с Москвой, чтобы любое соглашение о прекращении войны в Украине было приемлемым как для Киева, так и для всего континента, отмечает The New York Times. Все потому, что у них теперь «отсутствует фундаментальное доверие к Соединенным Штатам», сказал газете Муджтаба Рахман, управляющий директор по Европе консалтинговой компании Eurasia Group.

Лидер дипломатии ЕС Кая Каллас заявила на днях, что вопрос о возможности переговоров с Россией будет включен в повестку встречи министров иностранных дел на Кипре на следующей неделе. Но сначала необходимо определиться, о чем именно с ней говорить, настаивает и Каллас, и многие другие европейские лидеры. Паула Пинью, главный пресс-секретарь Европейской комиссии, заявила в среду: "Важнее не кто, а что. Что мы хотим получить от России?"

Контакты между сторонами переговоров о мирном урегулировании в Украине сохраняются, но никаких существенных подвижек нет, признал знающий о них источник Faridaily. По его словам, Зеленский сейчас окрылен успехами ВСУ на фронте и не готов к уступкам.

«Справедливости ради, Путин требует от него слишком сложного, – сказал он. – Зеленскому политически выгоднее уступить Донбасс на поле боя, чем просто отдать».

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

