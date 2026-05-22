«Если кто-то другой хочет этим заняться — вперёд»: Рубио о провале переговоров Россия-США-Украина

«Если кто-то другой хочет этим заняться, пусть занимается», сказал Рубио про продолжение переговоров, добавив: «Но в данный момент в мире, похоже, нет никого другого, кто мог бы этим заняться».

США включились в мирный процесс, потому что «нам сказали, что мы единственные, кто способен это сделать», заявил госсекретарь: «Мы были единственными, с кем согласились вести переговоры и русские, и украинцы… К сожалению, они не увенчались успехом».

Вашингтон до сих оставлял Европу за столом переговоров, и только огромными усилиями европейским лидерам время от времени удавалось добиться от Дональда Трампа того, чтобы американская сторона учитывала интересы Европы. Они также настаивали, чтобы Трамп и его спецпосланник Стив Уиткофф не занимали пророссийскую позицию и не понуждали Владимира Зеленского пойти навстречу требованиям Владимира Путина. Рубио назвал сообщения о давлении на Киев «утечками, которые не являются правдой».

Страны Евросоюза начали обсуждать вопрос о выборе специального представителя на переговорах с Россией по мирному урегулированию. Одним из перспективных кандидатов стал Марио Драги, бывший председатель Европейского центробанка и премьер-министр Италии, назывались также кандидатуры бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель и двух президентов Финляндии – нынешнего Александра Стубба и его предшественника Саули Ниинистё.

Осознав, что для усиления своего влияния им придется выступить единым фронтом, европейские лидеры ищут способ наладить диалог с Москвой, чтобы любое соглашение о прекращении войны в Украине было приемлемым как для Киева, так и для всего континента, отмечает The New York Times. Все потому, что у них теперь «отсутствует фундаментальное доверие к Соединенным Штатам», сказал газете Муджтаба Рахман, управляющий директор по Европе консалтинговой компании Eurasia Group.

Лидер дипломатии ЕС Кая Каллас заявила на днях, что вопрос о возможности переговоров с Россией будет включен в повестку встречи министров иностранных дел на Кипре на следующей неделе. Но сначала необходимо определиться, о чем именно с ней говорить, настаивает и Каллас, и многие другие европейские лидеры. Паула Пинью, главный пресс-секретарь Европейской комиссии, заявила в среду: "Важнее не кто, а что. Что мы хотим получить от России?"

Контакты между сторонами переговоров о мирном урегулировании в Украине сохраняются, но никаких существенных подвижек нет, признал знающий о них источник Faridaily. По его словам, Зеленский сейчас окрылен успехами ВСУ на фронте и не готов к уступкам.

«Справедливости ради, Путин требует от него слишком сложного, – сказал он. – Зеленскому политически выгоднее уступить Донбасс на поле боя, чем просто отдать».