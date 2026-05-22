Андрей Козлов: лишение Росликова мандата — политическое решение и опасный прецедент для демократии 22 мая, 2026

Сегодня, 21 мая, на заседании Рижской думы депутата и лидера партии "Стабильности!" Алексея Росликова лишили депутатского мандата. Андрей Козлов, который займет его место в самоуправлении, резко раскритиковал принятое сегодня решение, назвав его политически мотивированным и опасным для демократической системы страны.

Козлов подчеркнул, что мандат депутата был выдан Росликову избирателями, и лишить его полномочий можно исключительно в рамках четко установленной законом процедуры.

«За Алексея Росликова проголосовали жители Риги, именно народ дал ему этот мандат. Поэтому решение о его лишении не может приниматься исходя из политической конъюнктуры или чьих-то личных взглядов. В данном случае мы видим исключительно политическое решение, которое создает крайне опасный прецедент для всей демократической и избирательной системы», — заявил он.

Политик отметил, что лично присутствовал на заседании Рижской думы и считает происходившее там - «абсолютным фарсом».

«Создалось впечатление, что для отдельных политиков это была попытка в очередной раз привлечь внимание к имени Алексея вместо того, чтобы заниматься реальными проблемами города», — сказал он.

Козлов подчеркнул, что не намерен комментировать личные решения Росликова, связанные с его пребыванием за пределами Латвии, а также его публичные заявления, однако считает принципиально важным соблюдение закона. Сам Росликов уведомил руководство Рижской думы, включая мэра и его заместителей, о том, что собирается участвовать в заседаниях удаленно с территории Германии, то есть со стороны Европейского союза. При этом Козлов подчеркнул, что ключевым вопросом является не страна нахождения депутата, а сам факт законности удаленного участия в заседаниях.

«Насколько мне известно, суд уже подтвердил, что депутат имеет право удаленно участвовать в заседаниях вне зависимости от того, из какой страны он подключается — является ли она членом Европейского союза или нет. Более того, ранее мы уже видели случаи, когда представители коалиции подключались к заседаниям из-за пределов ЕС, в том числе из Дубая, и их участие официально засчитывалось», — отметил Козлов и добавил. - «Если мы хотим жить в правовом государстве, то обязаны руководствоваться законом, а не политическими эмоциями. В противном случае создается ощущение двойных стандартов и выборочного применения правил».

Козлов также выразил недоумение тем, что значительная часть работы Рижской думы сегодня сосредоточена на политических конфликтах вместо решения городских проблем:

«В Риге огромное количество вопросов, требующих внимания и конкретных решений. Однако вместо системной работы жители вновь увидели политическое шоу. Это вызывает серьезные вопросы о приоритетах нынешнего руководства города», — заявил Козлов.