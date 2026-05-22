Андрей Козлов: лишение Росликова мандата — политическое решение и опасный прецедент для демократии

Выбор редакции Редакция PRESS 22 мая, 2026 10:57

Сегодня, 21 мая, на заседании Рижской думы депутата и лидера партии "Стабильности!" Алексея Росликова лишили депутатского мандата. Андрей Козлов, который займет его место в самоуправлении, резко раскритиковал принятое сегодня решение, назвав его политически мотивированным и опасным для демократической системы страны.

Козлов подчеркнул, что мандат депутата был выдан Росликову избирателями, и лишить его полномочий можно исключительно в рамках четко установленной законом процедуры.

«За Алексея Росликова проголосовали жители Риги, именно народ дал ему этот мандат. Поэтому решение о его лишении не может приниматься исходя из политической конъюнктуры или чьих-то личных взглядов. В данном случае мы видим исключительно политическое решение, которое создает крайне опасный прецедент для всей демократической и избирательной системы», — заявил он.

Политик отметил, что лично присутствовал на заседании Рижской думы и считает происходившее там - «абсолютным фарсом».

«Создалось впечатление, что для отдельных политиков это была попытка в очередной раз привлечь внимание к имени Алексея вместо того, чтобы заниматься реальными проблемами города», — сказал он.

Козлов подчеркнул, что не намерен комментировать личные решения Росликова, связанные с его пребыванием за пределами Латвии, а также его публичные заявления, однако считает принципиально важным соблюдение закона. Сам Росликов уведомил руководство Рижской думы, включая мэра и его заместителей, о том, что собирается участвовать в заседаниях удаленно с территории Германии, то есть со стороны Европейского союза. При этом Козлов подчеркнул, что ключевым вопросом является не страна нахождения депутата, а сам факт законности удаленного участия в заседаниях.

«Насколько мне известно, суд уже подтвердил, что депутат имеет право удаленно участвовать в заседаниях вне зависимости от того, из какой страны он подключается — является ли она членом Европейского союза или нет. Более того, ранее мы уже видели случаи, когда представители коалиции подключались к заседаниям из-за пределов ЕС, в том числе из Дубая, и их участие официально засчитывалось», — отметил Козлов и добавил. - «Если мы хотим жить в правовом государстве, то обязаны руководствоваться законом, а не политическими эмоциями. В противном случае создается ощущение двойных стандартов и выборочного применения правил».

Козлов также выразил недоумение тем, что значительная часть работы Рижской думы сегодня сосредоточена на политических конфликтах вместо решения городских проблем:

«В Риге огромное количество вопросов, требующих внимания и конкретных решений. Однако вместо системной работы жители вновь увидели политическое шоу. Это вызывает серьезные вопросы о приоритетах нынешнего руководства города», — заявил Козлов.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

