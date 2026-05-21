Росликова лишили депутатского мандата в Рижской думе (ДОПОЛНЕНО в 12.16)

41 депутат проголосовал за лишение депутата полномочий, а пятеро — против.

Данная процедура предусмотрена Законом о статусе члена совета местного самоуправления. Статья 4 Закона гласит, что если член совета не посетил более половины регулярных заседаний совета в течение трех месяцев без уважительной причины, его полномочия могут быть отозваны советом или министром охраны окружающей среды и регионального развития.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии, следующим кандидатом от партии «Стабильности!», получившим наибольшее количество голосов, является Андрей Козлов.

Административный районный суд возбудил административное дело по заявлению Алексея Росликова ("За стабильность") о том, чтобы обязать Рижскую думу обеспечить ему права авторизации для удаленного выполнения депутатской работы.

...Как ранее пояснил Клейнбергс, Росликов в течение трех месяцев не участвовал более чем в половине заседаний думы, поэтому будет принято решение об аннулировании его депутатских полномочий.

Как сообщалось, ранее сбежавший в Белоруссию Росликов пытался подключаться к заседаниям совета удаленно, однако совет заявил, что такое подключение угрожает безопасности.

Учитывая, что Белоруссию признана страной-агрессором и Латвия прекратила любое международное и экономическое сотрудничество, удаленное подключение из этой страны недопустимо по соображениям безопасности, пояснили в думе.

Рижский суд Латгальского предместья решил изменить меру пресечения в отношении выехавшего в Белоруссию Росликова, применив к нему арест.

С таким ходатайством выступил прокурор Каспар Андрушкин, когда суд собрался на заседание по уголовному делу, в котором Росликов обвиняется в разжигании национальной вражды. Одновременно было решено объявить обвиняемого в розыске, а судебное разбирательство было приостановлено до его обнаружения.

Росликов признал, что находится в Белоруссии, и пояснил, что не явился на судебное заседание и не вернулся в Латвию, поскольку опасался за свою жизнь, так как получал телефонные угрозы от людей, которые угрожали «отрезать ему голову».

По словам Росликова, Служба государственной безопасности (СГБ) якобы предложила ему полгода прожить в укрытии, но он отказался, поскольку не хотел дожидаться, когда высказанные угрозы будут реализованы.

Росликов обвиняется в разжигании национальной и этнической ненависти. Сам же он считает, что это дело против него является политическим заказом.

...Депутат Вячеслав Степаненко ("Суверенная власть"/Младолатыши) вначале сегодняшнего заседания спросил, могут ли депутаты думы подключаться к заседаниям из стран Европейского союза, например, из Италии.

Получив утвердительный ответ, Степаненко спросил, почему вчера во время заседания думы Росликову было отказано в возможности подключиться к заседанию из Италии. Степаненко признал, что общался с Росликовым, который якобы находился в Италии.

В свою очередь мэр Риги Виестурс Клейнбергс указал, что при общении с Росликовым депутат сообщил, что находится в Германии.

