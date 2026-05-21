Росликова лишили депутатского мандата в Рижской думе (ДОПОЛНЕНО в 12.16)

21 мая, 2026 16:06

Новости Латвии 0 комментариев

Депутата Рижской думы Алексея Росликова (партия "Стабильности!") сегодня на заседании РД лишили депутатского мандата.

41 депутат проголосовал за лишение депутата полномочий, а пятеро — против.

Данная процедура предусмотрена Законом о статусе члена совета местного самоуправления. Статья 4 Закона гласит, что если член совета не посетил более половины регулярных заседаний совета в течение трех месяцев без уважительной причины, его полномочия могут быть отозваны советом или министром охраны окружающей среды и регионального развития.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии, следующим кандидатом от партии «Стабильности!», получившим наибольшее количество голосов, является Андрей Козлов.

Административный районный суд возбудил административное дело по заявлению Алексея Росликова ("За стабильность") о том, чтобы обязать Рижскую думу обеспечить ему права авторизации для удаленного выполнения депутатской работы.

...Как ранее пояснил Клейнбергс, Росликов в течение трех месяцев не участвовал более чем в половине заседаний думы, поэтому будет принято решение об аннулировании его депутатских полномочий.

Такой порядок предусмотрен Законом о статусе депутата муниципального совета. Статья 4 закона гласит, что если депутат в течение трех месяцев без уважительной причины не участвовал более чем в половине очередных заседаний совета, то его полномочия могут быть аннулированы советом или министром охраны окружающей среды и регионального развития.

Как сообщалось, ранее сбежавший в Белоруссию Росликов пытался подключаться к заседаниям совета удаленно, однако совет заявил, что такое подключение угрожает безопасности.

Учитывая, что Белоруссию признана страной-агрессором и Латвия прекратила любое международное и экономическое сотрудничество, удаленное подключение из этой страны недопустимо по соображениям безопасности, пояснили в думе.

Рижский суд Латгальского предместья решил изменить меру пресечения в отношении выехавшего в Белоруссию Росликова, применив к нему арест.

С таким ходатайством выступил прокурор Каспар Андрушкин, когда суд собрался на заседание по уголовному делу, в котором Росликов обвиняется в разжигании национальной вражды. Одновременно было решено объявить обвиняемого в розыске, а судебное разбирательство было приостановлено до его обнаружения.

Росликов признал, что находится в Белоруссии, и пояснил, что не явился на судебное заседание и не вернулся в Латвию, поскольку опасался за свою жизнь, так как получал телефонные угрозы от людей, которые угрожали «отрезать ему голову».

По словам Росликова, Служба государственной безопасности (СГБ) якобы предложила ему полгода прожить в укрытии, но он отказался, поскольку не хотел дожидаться, когда высказанные угрозы будут реализованы.

Росликов обвиняется в разжигании национальной и этнической ненависти. Сам же он считает, что это дело против него является политическим заказом.

...Депутат Вячеслав Степаненко ("Суверенная власть"/Младолатыши) вначале сегодняшнего заседания спросил, могут ли депутаты думы подключаться к заседаниям из стран Европейского союза, например, из Италии.

Получив утвердительный ответ, Степаненко спросил, почему вчера во время заседания думы Росликову было отказано в возможности подключиться к заседанию из Италии. Степаненко признал, что общался с Росликовым, который якобы находился в Италии.

В свою очередь мэр Риги Виестурс Клейнбергс указал, что при общении с Росликовым депутат сообщил, что находится в Германии.

Новость дополняется...

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

