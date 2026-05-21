Все бомбоубежища во время тревоги были закрыты: готовы ли к ЧС в Латгалии?

В городе Резекне сообщение по сотовой связи о уже очередной возможной воздушной угрозе вчера пришло на телефоны жителей немного после девяти часов утра. Это уже третий раз, когда предупреждения приходят в то время, когда люди уже отправились по своим делам. Поэтому среди резекненцев стал актуальным вопрос о доступности убежищ — вчера во время тревоги они были закрыты.

В Резекненском самоуправлении признают, что двери всех известных убежищ были заперты, однако сейчас ведётся активная работа, чтобы хотя бы центральное убежище, расположенное под зданием думы, в дальнейшем было доступно жителям.

«У дверей будет ящик, в котором будут ключи от дверей убежища. Если оно будет закрыто, человек сможет взять ключ. Конечно, там будет видеокамера, которая будет контролировать, если появятся вандалы или кто-то захочет сделать что-то плохое. Если человеку нужно спастись, пусть действует сам и спокойно заходит в убежище», — пояснили в самоуправлении.

В настоящее время ни один действующий алгоритм не предусматривает, что убежища должны быть открыты в круглосуточном режиме. Также разосланные оранжевые оповещения по сотовой связи не требуют искать убежище, а лишь призывают оставаться в помещениях и соблюдать так называемый «принцип двух стен» — находиться в месте, где между вами и внешней стороной здания есть как минимум две стены.

Однако Резекне — не единственное самоуправление в Латгалии, которое думает, как сделать безопасные укрытия более доступными, даже если алгоритмы этого не требуют.

Янис Труповниекс, председатель Балвской краевой думы («Латвийская зелёная партия»):

«Даже при жёлтом предупреждении одно из убежищ будет открыто. Это обеспечат сотрудники муниципальной полиции. Мы примем это решение независимо от того, что предусмотрено алгоритмом. Жители будут знать, что какое-то убежище открыто. Но каждый человек сам должен оценить, за какое время он сможет добраться от своего текущего местонахождения до возможного убежища».

В то же время критически о способности самоуправлений всей Латвии (а не только Латгалии) обеспечить жителей безопасными убежищами высказался председатель Прейльской краевой думы Алдис Адамович («Латгальская партия»):

«У нас 17 волостей, небольшой край. Мы пытались сделать так, чтобы в каждой волости было одно место. Но при этих налётах дронов это не будет спасением. В нашей маленькой городе 120 многоквартирных домов, и это значит, что убежище должно быть в подвале каждого дома, чтобы люди могли укрыться сразу — за две-три минуты. А сейчас принцип убежищ, я считаю, носит только теоретический характер».

Одновременно в самоуправлениях Латгалии отмечают, что частые предупреждения о воздушной угрозе, которые в последние дни не подтверждались, но существенно влияют на повседневную жизнь людей, в том числе на проведение экзаменов, показывают — систему оповещения тоже нужно пересматривать.

Этот вопрос сегодня в Рижском замке с президентом вчера обсудил и мэр Резекне Янис Тутин («Вместе за Латвию»/LPV). Он выразил мнение, что оранжевые оповещения по сотовой связи следовало бы разделить на два уровня:

«Одно дело, когда дрон действительно летит. Другое — когда есть просто подозрения или что-то подобное. Взять хотя бы вчерашнюю ситуацию: самоуправлениям объявили — действуйте, оранжевое предупреждение, а в итоге оказалось, что это были лишь подозрения и дрона, возможно, вообще не было».

Глава Центра кризисного управления Арвис Зиле в программе TV3 «900 секунд» также признал, что уровни угрозы будут пересмотрены, чтобы адаптировать действия к новой реальности и, возможно, не останавливать полностью всю общественную жизнь.