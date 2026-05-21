LAT
Все бомбоубежища во время тревоги были закрыты: готовы ли к ЧС в Латгалии?

Редакция PRESS 21 мая, 2026 13:14

Новости Латвии 0 комментариев

Уже третий день подряд жители Краславского, Резекненского и Лудзенского краёв получают предупреждения о возможной угрозе в воздушном пространстве. Вчера оповещение длилось около часа и повлияло не только на повседневную жизнь людей, но и на проведение централизованных экзаменов. Жители Латгалии всё чаще выражают обеспокоенность по поводу доступности убежищ, поскольку как минимум во время этих воздушных тревог они были закрыты, сообщает TV3.

В городе Резекне сообщение по сотовой связи о уже очередной возможной воздушной угрозе вчера пришло на телефоны жителей немного после девяти часов утра. Это уже третий раз, когда предупреждения приходят в то время, когда люди уже отправились по своим делам. Поэтому среди резекненцев стал актуальным вопрос о доступности убежищ — вчера во время тревоги они были закрыты.

В Резекненском самоуправлении признают, что двери всех известных убежищ были заперты, однако сейчас ведётся активная работа, чтобы хотя бы центральное убежище, расположенное под зданием думы, в дальнейшем было доступно жителям.

«У дверей будет ящик, в котором будут ключи от дверей убежища. Если оно будет закрыто, человек сможет взять ключ. Конечно, там будет видеокамера, которая будет контролировать, если появятся вандалы или кто-то захочет сделать что-то плохое. Если человеку нужно спастись, пусть действует сам и спокойно заходит в убежище», — пояснили в самоуправлении.

В настоящее время ни один действующий алгоритм не предусматривает, что убежища должны быть открыты в круглосуточном режиме. Также разосланные оранжевые оповещения по сотовой связи не требуют искать убежище, а лишь призывают оставаться в помещениях и соблюдать так называемый «принцип двух стен» — находиться в месте, где между вами и внешней стороной здания есть как минимум две стены.

Однако Резекне — не единственное самоуправление в Латгалии, которое думает, как сделать безопасные укрытия более доступными, даже если алгоритмы этого не требуют.

Янис Труповниекс, председатель Балвской краевой думы («Латвийская зелёная партия»):

«Даже при жёлтом предупреждении одно из убежищ будет открыто. Это обеспечат сотрудники муниципальной полиции. Мы примем это решение независимо от того, что предусмотрено алгоритмом. Жители будут знать, что какое-то убежище открыто. Но каждый человек сам должен оценить, за какое время он сможет добраться от своего текущего местонахождения до возможного убежища».

В то же время критически о способности самоуправлений всей Латвии (а не только Латгалии) обеспечить жителей безопасными убежищами высказался председатель Прейльской краевой думы Алдис Адамович («Латгальская партия»):

«У нас 17 волостей, небольшой край. Мы пытались сделать так, чтобы в каждой волости было одно место. Но при этих налётах дронов это не будет спасением. В нашей маленькой городе 120 многоквартирных домов, и это значит, что убежище должно быть в подвале каждого дома, чтобы люди могли укрыться сразу — за две-три минуты. А сейчас принцип убежищ, я считаю, носит только теоретический характер».

Одновременно в самоуправлениях Латгалии отмечают, что частые предупреждения о воздушной угрозе, которые в последние дни не подтверждались, но существенно влияют на повседневную жизнь людей, в том числе на проведение экзаменов, показывают — систему оповещения тоже нужно пересматривать.

Этот вопрос сегодня в Рижском замке с президентом вчера обсудил и мэр Резекне Янис Тутин («Вместе за Латвию»/LPV). Он выразил мнение, что оранжевые оповещения по сотовой связи следовало бы разделить на два уровня:

«Одно дело, когда дрон действительно летит. Другое — когда есть просто подозрения или что-то подобное. Взять хотя бы вчерашнюю ситуацию: самоуправлениям объявили — действуйте, оранжевое предупреждение, а в итоге оказалось, что это были лишь подозрения и дрона, возможно, вообще не было».

Глава Центра кризисного управления Арвис Зиле в программе TV3 «900 секунд» также признал, что уровни угрозы будут пересмотрены, чтобы адаптировать действия к новой реальности и, возможно, не останавливать полностью всю общественную жизнь.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

