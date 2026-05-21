Скандальное видео с задержанными активистами поссорило Израиль с Европой и США (ВИДЕО)

© Deutsche Welle 21 мая, 2026 12:00

Европейский Союз и США осудили Израиль за видео с задержанными пропалестинскими активистами, которое опубликовал израильский министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир. Несколько западных стран в среду, 20 мая, вызвали послов Израиля. 

На кадрах, размещенных министром в соцсети X, запечатлено, как активисты гуманитарной флотилии "Сумуд", направлявшейся в сектор Газа и перехваченной израильскими военно-морскими силами, стоят на коленях в порту Ашдода со связанными за спиной руками и опущенными к полу головами, а Бен-Гвир ходит между ними с израильским флагом и кричит на иврите: "Добро пожаловать в Израиль, мы здесь хозяева". В подписи к видео в посте Бен-Гвира говорится: "Вот так мы встречаем сторонников терроризма".

 

Ряд стран вызвали израильских послов из-за видео

Италия, Франция, Канада, Нидерланды, Бельгия и Португалия вызвали израильских послов, а Испания - поверенного в делах, так как у Израиля сейчас нет посла в Мадриде.

Министр иностранных Польши Радослав Сикорский резко раскритиковал обращение Израиля с задержанными активистами, среди которых, по всей видимости, были и граждане Польши. "Нельзя так обращаться с польскими гражданами, которые не совершили никакого преступления. В демократическом мире не принято подвергать задержанных жестокому обращению и злорадствовать над ними. Мы требуем справедливости для наших граждан и последствий для вас", - написал Сикорский в соцсети X.

В Евросоюзе назвали обращение с активистами флотилии "совершенно неприемлемым". "С каждым задержанным необходимо обращаться, обеспечивая его безопасность и достоинство, а также в строгом соответствии с нормами международного права", - написал в X официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Ануар Эль-Ануни, призвав Израиль освободить задержанных.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила об "унизительном и недопустимом" обращении с активистами. "Поведение израильского министра Бен-Гвира недостойно любого человека, занимающего государственную должность в демократическом государстве", - подчеркнула она.

Посол США в Израиле Майк Хакаби охарактеризовал действия активистов, направлявшихся в сектор Газа, как "глупую выходку", однако Бен-Гвир, по словам Хакаби, "предал достоинство своей нации".

Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль назвал поведение израильского министра "абсолютно неприемлемым". "Это коренным образом противоречит ценностям, которые Германия стремится отстаивать совместно с Израилем", - заявил Вадефуль агентству dpa. Ранее с аналогичной оценкой выступил посол Германии в Израиле Штеффен Зайберт . 

Публикацию осудили и в самом Израиле

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар публично отчитал Бен-Гвира в соцсети X, написав, что тот "сознательно нанес вред государству этим позорным шоу" и "свел на нет огромные профессиональные усилия многих людей - от солдат ЦАХАЛ до сотрудников МИД".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем заявлении отметил, что Израиль имеет право не допускать, чтобы "провокационные флотилии" проходили через территориальные воды страны к сектору Газа. В то же время он подчеркнул, что обращение Бен-Гвира с активистами "не соответствует ценностям Израиля".

Флотилия "Сумуд" вышла из турецкого Мармариса 14 мая и была перехвачена израильскими ВМС 18 мая в международных водах примерно в 250 морских милях от Газы. По данным организаторов, задержаны были 428 человек из более чем 40 стран. Это не первая попытка прорыва израильской блокады сектора Газа за последний год - предыдущая флотилия с Гретой Тунберг была остановлена в октябре 2025 года.

Израильские власти ранее неоднократно заявляли, что будут пресекать попытки прорыва морской блокады сектора Газа, рассматривая подобные акции как поддержку палестинского радикального исламистского движения ХАМАС, признанного в Евросоюзе и США террористической организацией.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

