Куба может выдохнуть: Трамп сказал, что «эскалации не будет»

Журналистка спросила Трампа, стоит ли ожидать эскалации. Президент США уточнил: «С Кубой?» — и, услышав подтверждение, сказал: «Нет. Эскалации не будет. Я не думаю, что это необходимо».

Комментируя обвинения, выдвинутые против Рауля Кастро, Трамп сказал, что это «очень важный момент». «Мы думаем о Кубе, это очень важно. Это был очень важный момент для людей — не только для кубинских американцев, но и для тех, кто приехал с Кубы и хочет вернуться туда», — добавил президент США.

Отношения США с Кубой обострились после возвращения Трампа в Белый дом. Президент США регулярно критикует кубинское правительство и допускал «дружественное поглощение» острова. С начала 2026 года Вашингтон усилил давление и фактически ввел блокаду на поставки топлива на Кубу. Это привело к тяжелейшему энергетическому кризису и блекаутам по всему острову.