Миериня: уже через неделю можем утвердить новое правительство

Кандидату в премьер-министры Андрису Кулбергсу (ОС) в настоящее время удается продвигать доверенный ему процесс, сказала она. Переговоры о формировании правительства продолжаются в быстром темпе, и партии в настоящее время работают над декларацией правительства, распределением сфер ответственности и возможным составом Кабинета министров.

По мнению СЗК, при создании нового правительства важно как можно скорее достичь политического соглашения, поскольку следующему Кабинету министров придется работать со сложными вопросами бюджета и отраслевого финансирования.

В ходе предыдущих переговоров СЗК подчеркивал готовность к широкому сотрудничеству в формировании правительства, одновременно указывая, что правительственная декларация должна быть краткой, конкретной и направленной на выполнимые задачи.

Говоря о бывшем министре земледелия Арманде Краузе (СЗК), чье имя прозвучало в связи с делом лесопромышленников, Миериня подчеркнула презумпцию невиновности. По ее мнению, Краузе в настоящее время нужно позволить продолжать работу, пока ответственные учреждения оценивают обстоятельства дела.

