Димитров: Словакии замораживают еврофонды — и знаете за что?

-Такие резолюции Европарламент принимает редко - только когда проблемы в государстве ЕС касаются большого количества областей. Например, у нас ушёл почти год, чтобы убедить коллег, что такая резолюция нужна.

Последней каплей стала прошлогодняя конституционная поправка, которая говорит о том, что можно игнорировать международные нормы, противоречащие национальной конституции (по сути, нормы ЕС тоже).

Помимо этого, в списке проблем роспуск антикоррупционных органов, неэффективность контроля за расходами из еврофондов, смягчение наказаний за коррупцию, роспуск госинституции, ответственной за защиту информаторов, сообщающих о правонарушениях. А также - реформа управления общественных СМИ, чтобы обеспечить политическое влияние, ограничения на финансирование НГО, ограничение голосования из-за границы, проблемы с расследованием насилия против женщин, законопроекты об ограничении абортов, права ЛГБТ, сегрегация ромов, насилие со стороны полиции и давление на нацменьшинства (например, недавно введено уголовное наказание за осуждение послевоенного законодательства, которое привело к конфискации недвижимости у этнических немцев и венгров).

Также Словакия остаётся одним из немногих государств ЕС, которое не ратифицировало Стамбульскую конвенцию. По призыву к ратификации даже было особое голосование.

Интересно было посмотреть голосование латвийских депутатов, памятуя о недавних страстях.

В общем, без сюрпризов - за призыв ратифицировать конвенцию выступили депутаты от JV (Калниете, Вайдере), S (Ушаков), LA (Иябс), PRO (Стакис), против - NA (Колс, Зиле), AS (Познякс).

Однако порадовал Криштопанс из LPV, выступивший за ратификацию Стамбульской конвенции. Правда, в Словакии. Но всё равно приятно.