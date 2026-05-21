Гриппом болели чаще обычного: эксперты подвели итог сезона

© LETA 21 мая, 2026 10:39

Новости Латвии 0 комментариев

Центр по контролю и профилактике заболеваний ( SPKC ) оценил ситуацию в Латвии в этом сезоне, отметив  высокую заболеваемость гриппом. Завершился мониторинг гриппа и других респираторных инфекций на 2025-2026 годы.

Эпидемия гриппа в Латвии была объявлена ​​9 декабря и закончилась 31 марта, продлившись в общей сложности 17 недель. В этом сезоне интенсивность гриппа была высокой как в Латвии, так и в других странах Европы. Максимальный показатель заболеваемости достиг 795 случаев на 100 000 жителей. Это больше, чем в предыдущем сезоне, когда было зарегистрировано 702,6 случая.

Национальная микробиологическая референс-лаборатория выявила 1080 вирусов гриппа в более чем 10 700 протестированных образцах за сезон. Из них 99,3% составляли вирусы гриппа А. Максимальная доля положительных тестов на грипп достигла 24,3%.

Исследование SPKC указывает на то, что раннее и интенсивное распространение гриппа частично было обусловлено распространением субклада вируса гриппа A(H3N2), а также низким уровнем вакцинации в группах риска.

Активность респираторно-синцитиального вируса (РСВ) была особенно высока у детей в возрасте до четырех лет. В разгар сезона положительными оказались 32,4% образцов, взятых у госпитализированных пациентов с тяжелыми острыми респираторными инфекциями.

Доля положительных тестов на COVID-19 снизилась с 11,4% до 2,5% в течение сезона, тогда как до начала сезона в августе и сентябре она достигала 17,3%–18,9%.

В случае тяжелых острых респираторных инфекций в среднем у 4,4% всех госпитализированных пациентов был диагностирован ТОРС (тяжелый острый респираторный синдром). Почти половина, или 45,4%, этих пациентов были старше 65 лет.

К настоящему моменту в SPKC поступила информация о 51 случае смерти пациентов с подтвержденной гриппозной инфекцией. 88,2% умерших были старше 60 лет, страдали хроническими заболеваниями и не были вакцинированы против гриппа.
 

