Удар БПЛА по заводу «Роснефти» в Сызрани: пожар и двое погибших (ФОТО)

По данным российского издания Astra и украинского мониторингового канала Exilenova+, целью удара стал Сызранский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) компании "Роснефть". После атаки там начался сильный пожар - очевидцы фиксировали столб густого черного дыма над заводом.

Повреждения жилых домов в ходе нынешней атаки, по оценке Astra, могут указывать на работу российских систем радиоэлектронной борьбы. Министерство обороны РФ сообщило, что в целом за минувшую ночь силы ПВО перехватили над регионами России и Каспийским морем 121 беспилотник.

Сызранский НПЗ, перерабатывающий до 8,5 млн тонн нефти в год, уже подвергался атаке дронов 18 апреля. Тогда было повреждено технологическое оборудование и остановлена установка первичной переработки нефти АВТ-6, на которую приходится более 70% мощности предприятия.

Паралич нефтепереработки

За последние две недели все крупные НПЗ в центральной России были вынуждены полностью прекратить или существенно снизить переработку нефти из-за ударов украинских дронов. Среди атакованных - предприятия в Москве, Нижнем Новгороде, Рязани и Ярославле, сообщало агентство Reuters.

Суммарная мощность полностью или частично остановившихся заводов превышает 83 млн тонн в год - около четверти от общероссийской. Вместе они выпускали свыше 30% всего автобензина в России и около 25% дизельного топлива.

Ряд НПЗ, способных компенсировать выпадающие объемы, сами подверглись атакам и тоже остановлены или работают не в полную силу. В частности, простаивают "Пермнефтеоргсинтез" мощностью 13 млн тонн в год и Астраханский газоперерабатывающий завод (3 млн тонн газового конденсата), а Новокуйбышевский НПЗ мощностью 8 млн тонн в год работает примерно на четверть мощности.