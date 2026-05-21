Росликов, изначально сбежавший в Белоруссию, возможно, находился в Германии и Италии

Сегодня Рижская дума решает вопрос об аннулировании депутатского мандата Росликова.

Депутат Вячеслав Степаненко ("Суверенная власть"/Младолатыши) спросил, могут ли депутаты думы подключаться к заседаниям из стран Европейского союза, например, из Италии.

Получив утвердительный ответ, Степаненко спросил, почему вчера во время заседания думы Росликову было отказано в возможности подключиться к заседанию из Италии. Степаненко признал, что общался с Росликовым, который якобы находился в Италии.

В свою очередь мэр Риги Виестурс Клейнбергс указал, что при общении с Росликовым депутат сообщил, что находится в Германии.

Как сообщалось, Рижский окружной суд оставил в силе примененную к депутату Рижской думы, бывшему лидеру партии "За стабильность" Алексею Росликову меру пресечения - заключение под стражу.

Росликов объявлен в международный розыск.