Банковская тайна в Латвии: кому клиент её может доверить?

-Закон о кредитных учреждениях обязывает банк хранить в тайне всё, что он узнал о вас в процессе оказания услуг: личность клиента, информацию о счетах и вкладах, используемые финансовые услуги, а также все транзакции и операции.

Кто имеет к ним доступ уже сейчас:

Вы и ваши представители — всегда и без ограничений. Наследники — на основании мотивированного заявления, но только за период не более 5 лет до смерти клиента.

Третьи лица — только в особых случаях: если вы дали письменное согласие, либо если это администратор неплатёжеспособности или аудитор банка.

Государственные органы —в рамках своей конкретной функции. Среди них: VID, KNAB, суды, полиция, Служба финансовой разведки — борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма , судебные исполнители, нотариусы, Bāriņtiesa, Банк Латвии, Госконтроль, Центр защиты прав потребителей. Инспекция данных, Совет по конкуренции, следственные комиссии Сейма и ряд других.

Задумчиво глядя на этот длинный список, подумалось, а почему эти данные в законе называются «неразглашаемыми», а не, например, «пока еще не всем известные».