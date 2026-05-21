Школьникам подали землю на десерт — её просто перепутали с едой

Текст:

В школе штата Мэн ученикам случайно подали на десерт запечённую землю.

Инцидент произошёл во время ежегодного благотворительного ужина Empty Bowl Supper в Medomak Valley High School. В тот же день в школе проходил научный проект: ученики вместе с учителем запекли почву для растений в форме, накрытой фольгой. Так её стерилизовали для эксперимента по выращиванию растений.

После этого форму отставили в сторону, отдельно от еды.

Но вечером, когда блюда быстро выносили к столам, кто-то решил, что это часть ужина. Так почва и оказалась среди еды.

Трое учеников успели попробовать “десерт”, но почти сразу поняли, что что-то пошло не так. Блюдо быстро убрали, а администрация связалась с родителями.

В школе подчеркнули: это была случайность, а не чья-то злая шутка. Организаторы благотворительного ужина извинились перед семьями и учениками.

Получился редкий случай, когда школьная фраза “сегодня у нас практическое занятие” зашла слишком далеко.