Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Доступность

И снова воздушная тревога: третий день подряд — в восточных регионах Латвии

© LETA 21 мая, 2026 15:06

Новости Латвии 0 комментариев

В четверг утром в 10:45 в Лудзенском, Резекненском и Краславском краях была объявлена ​​возможная угроза в воздушном пространстве, сообщили Министерство обороны и Национальные вооруженные силы (НВС). В 14:40 тревога была отменена. 

Как это принято в подобных случаях, были задействованы истребители из состава миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтийского региона.

НВВС Латвии заявили, что латвийские вооруженные силы совместно с союзниками по НАТО постоянно следят за воздушным пространством, чтобы обеспечить возможность немедленного реагирования на потенциальные угрозы. Ранее армия усилила возможности противовоздушной обороны на восточной границе, направив туда дополнительные подразделения.

В случае угрозы воздушному потоку эвакуация жителей, посетителей или студентов из общественных зданий не является обязательной, как ранее признал Центр управления кризисами (ЦУК, KVC).

В такой ситуации главное — не выходить на улицу, а как можно быстрее найти более безопасное место внутри здания. Следует также соблюдать принцип двух стен — то есть, находиться в месте, где вас от внешней среды отделяют как минимум две стены. Необходимо также закрыть окна и двери, отойти от окон, стеклянных поверхностей и внешних стен и следовать указаниям ответственных служб, заявили в KVC.

«Действия в случае угрозы воздушному пространству отличаются от действий при срабатывании сигнализации об эвакуации из здания. Не следует покидать здание, если нет указаний от соответствующих ответственных служб или если нет непосредственной угрозы самому зданию, такой как пожар, повреждение здания, риск взрыва или другие обстоятельства, делающие пребывание в здании небезопасным», — подчеркнули в центре.

Критически важные объекты инфраструктуры и поставщики основных услуг продолжают работать даже в случае угрозы с воздуха, проявляя осторожность и адаптируя свои действия к конкретной ситуации, подчеркивает KVC.

Одновременно с этим в настоящее время разрабатываются рекомендации по действиям в случае возникновения опасности для воздуха. Планируется, что они будут опубликованы в ближайшее время и могут быть обновлены по мере изменения рисков или получения дополнительной информации.

Также в среду и вторник жители нескольких латвийских регионов Латгале и Видземе получили предупреждения по мобильному радио о возможной угрозе воздушному пространству, а в некоторых местах в Латгале — даже дважды во вторник: около полудня и вечером. Ни в одном из этих случаев беспилотник в Латвии обнаружен не был.

В обществе и среди чиновников разгорелась дискуссия о том, следует ли и как улучшать алгоритмы реагирования в случаях столь частых предупреждений, поскольку они существенно нарушают социально-экономическую жизнь в регионах.

Тем временем, во вторник истребитель, выполнявший задание НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтийского моря, сбил беспилотник над Эстонией, сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Жители Латгале в последние месяцы получали аналогичные уведомления по сотовой связи, которые, скорее всего, были связаны с беспилотниками, участвовавшими в российско-украинской войне, приближающимися к латвийскому воздушному пространству или входящими в него. Такие беспилотники также несколько раз взрывались на территории Латвии, в том числе 7 мая на малоиспользуемой нефтяной базе в Резекне.

Пока что в подобных инцидентах никто не пострадал, но последний инцидент в Резекне сначала привёл к падению министра обороны, а затем и всего правительства Силины. В настоящее время ведутся переговоры о формировании нового правительства. До его утверждения кабинет министров во главе с Силиней продолжит свою работу.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
Важно

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Важно

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Важно

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Важно 19:52

Важно 0 комментариев

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Читать
Загрузка

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Важно 17:02

Важно 0 комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Читать

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Важно 16:52

Важно 0 комментариев

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Читать

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Новости Латвии 16:33

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Читать

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Важно 15:09

Важно 0 комментариев

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Читать

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Важно 15:03

Важно 0 комментариев

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Читать

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

ЧП и криминал 14:33

ЧП и криминал 0 комментариев

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

Читать