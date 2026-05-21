И снова воздушная тревога: третий день подряд — в восточных регионах Латвии

Как это принято в подобных случаях, были задействованы истребители из состава миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтийского региона.

НВВС Латвии заявили, что латвийские вооруженные силы совместно с союзниками по НАТО постоянно следят за воздушным пространством, чтобы обеспечить возможность немедленного реагирования на потенциальные угрозы. Ранее армия усилила возможности противовоздушной обороны на восточной границе, направив туда дополнительные подразделения.

В случае угрозы воздушному потоку эвакуация жителей, посетителей или студентов из общественных зданий не является обязательной, как ранее признал Центр управления кризисами (ЦУК, KVC).

В такой ситуации главное — не выходить на улицу, а как можно быстрее найти более безопасное место внутри здания. Следует также соблюдать принцип двух стен — то есть, находиться в месте, где вас от внешней среды отделяют как минимум две стены. Необходимо также закрыть окна и двери, отойти от окон, стеклянных поверхностей и внешних стен и следовать указаниям ответственных служб, заявили в KVC.

«Действия в случае угрозы воздушному пространству отличаются от действий при срабатывании сигнализации об эвакуации из здания. Не следует покидать здание, если нет указаний от соответствующих ответственных служб или если нет непосредственной угрозы самому зданию, такой как пожар, повреждение здания, риск взрыва или другие обстоятельства, делающие пребывание в здании небезопасным», — подчеркнули в центре.

Критически важные объекты инфраструктуры и поставщики основных услуг продолжают работать даже в случае угрозы с воздуха, проявляя осторожность и адаптируя свои действия к конкретной ситуации, подчеркивает KVC.

Одновременно с этим в настоящее время разрабатываются рекомендации по действиям в случае возникновения опасности для воздуха. Планируется, что они будут опубликованы в ближайшее время и могут быть обновлены по мере изменения рисков или получения дополнительной информации.

Также в среду и вторник жители нескольких латвийских регионов Латгале и Видземе получили предупреждения по мобильному радио о возможной угрозе воздушному пространству, а в некоторых местах в Латгале — даже дважды во вторник: около полудня и вечером. Ни в одном из этих случаев беспилотник в Латвии обнаружен не был.

В обществе и среди чиновников разгорелась дискуссия о том, следует ли и как улучшать алгоритмы реагирования в случаях столь частых предупреждений, поскольку они существенно нарушают социально-экономическую жизнь в регионах.

Тем временем, во вторник истребитель, выполнявший задание НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтийского моря, сбил беспилотник над Эстонией, сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Жители Латгале в последние месяцы получали аналогичные уведомления по сотовой связи, которые, скорее всего, были связаны с беспилотниками, участвовавшими в российско-украинской войне, приближающимися к латвийскому воздушному пространству или входящими в него. Такие беспилотники также несколько раз взрывались на территории Латвии, в том числе 7 мая на малоиспользуемой нефтяной базе в Резекне.

Пока что в подобных инцидентах никто не пострадал, но последний инцидент в Резекне сначала привёл к падению министра обороны, а затем и всего правительства Силины. В настоящее время ведутся переговоры о формировании нового правительства. До его утверждения кабинет министров во главе с Силиней продолжит свою работу.