«Америка уже не та»: Кривцова тонко высмеяла латвийскую языковую политику

В публикации в Facebook Кривцова с иронией отметила, что среди предложенных мер нет ни штрафов за незнание языка, ни выдворения людей, не владеющих английским, ни разделения языков на «дружественные» и «недружественные». По её словам, остаётся непонятным, как в таких условиях можно реализовать лозунг America First.

Речь идёт о докладе «Языковой доступ для лиц с ограниченным владением английским языком», подготовленном Комиссией США по гражданским правам. В документе подчёркивается, что многие иммигранты и представители национальных меньшинств стремятся изучать английский язык, однако сталкиваются с различными препятствиями — бедностью, нехваткой времени из-за работы, отсутствием транспорта или доступных языковых курсов.

Авторы доклада считают, что языковую доступность необходимо обеспечивать уже сейчас, поскольку её отсутствие может привести к серьёзным последствиям. В частности, человек может неправильно понять медицинский диагноз, пропустить сроки подачи документов на социальную помощь, не суметь обратиться в полицию или полноценно участвовать в образовании собственного ребёнка.

Среди предложенных мер — закрепление обязанности обеспечивать языковую доступность на законодательном уровне, создание полноценной системы перевода с участием профессиональных переводчиков и контролем качества, а также мониторинг доступности языковых услуг в ключевых сферах государственных сервисов.

Кривцова отдельно обратила внимание на то, что в докладе не проводится различий между языками. По её словам, американский подход предполагает обеспечение услуг на тех языках, на которых реально говорят жители страны — будь то испанский, китайский, вьетнамский, арабский, русский или персидский.

«Я ни на что не намекаю. Америка, как известно, уже не та», — резюмировала правозащитница.