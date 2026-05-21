Телефон в туалет лучше не брать: кишечник этого не любит

Кишечник теперь называют почти вторым мозгом. Он влияет не только на пищеварение, но и на самочувствие, энергию и даже настроение.

Но забота о нём начинается не с дорогих баночек.

Первое правило — нормально есть. Овощи, фрукты, бобовые, цельнозерновые продукты и орехи дают кишечнику клетчатку. Без неё всё работает хуже: стул становится тяжелее, живот чаще вздувается, а полезным бактериям просто нечем питаться.

Второе — пить воду. Клетчатка без жидкости может не помочь, а наоборот превратить поход в туалет в маленькое испытание.

Третье — двигаться. Обычная прогулка после еды иногда делает для живота больше, чем героическое обещание “с понедельника начать новую жизнь”.

А теперь главный бытовой удар: телефон в туалете — плохая идея. Врачи предупреждают, что долго сидеть на унитазе не стоит. Если ничего не происходит, лучше встать и вернуться позже, а не досматривать ленту новостей до онемения ног.

И да, вопрос “как часто ходить?” тоже не имеет одного красивого ответа. Для разных людей нормой может быть и несколько раз в день, и несколько раз в неделю. Важнее другое: чтобы не было боли, сильного напряжения, постоянного вздутия и резких изменений привычного режима.

С газами тоже не всё драматично. Они появляются у всех — это обычная часть пищеварения. Но если живот регулярно устраивает концерт, стоит посмотреть на еду, скорость приёма пищи, газированные напитки и привычку глотать воздух вместе с обедом на бегу.

В итоге секрет скучный, зато рабочий: больше нормальной еды, меньше ультрапереработанного, достаточно воды, движение, сон и не превращать туалет в офис с телефоном.

Кишечник может быть сложной машиной. Но иногда ему просто нужно, чтобы хозяин перестал мешать.