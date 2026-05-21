В Латгалии остановлено движение поездов до отмены воздушной угрозы

Как сообщается на сайте "Vivi", поезд Рига (8:01) - Зилупе (12:24) стоит на станции Виляны.

Поезда, которые не находятся в зоне угрозы, курсируют как обычно или останавливаются на последней остановке перед зоной угрозы.

"Pasažieru vilciens" призывает пассажиров следовать указаниям кондукторов, а также подчеркивает, что рейсы не отменяются, а продолжат путь после окончания угрозы.

В то же время предприятие призывает считаться с тем, что после окончания угрозы может пройти некоторое время, пока все поезда начнут курсировать в соответствии с расписанием.

Уже сообщалось, что третий день подряд поступают предупреждения о возможной угрозе воздушному пространству в Латгале.