Капли от блох оказались не такими безобидными: питомец на диване, яд — в реке

Обычная домашняя сцена: кот на подоконнике, собака после прогулки, хозяин капает средство от блох — и все спокойны.

Но новое исследование из Великобритании показывает, что история на этом не заканчивается.

Химические вещества фипронил и имидаклоприд, которые используют в некоторых средствах от блох и клещей, уже запрещены в сельском хозяйстве из-за вреда для природы. Но в препаратах для домашних животных они всё ещё встречаются.

И дальше начинается неприятная цепочка. Средство попадает на шерсть, потом — на руки, мебель, в воду после мытья питомца или через стоки. В итоге след домашней “защиты от блох” находят в реках, парках и природных зонах.

Британское агентство по охране окружающей среды уже обнаруживало фипронил и имидаклоприд в водоёмах на уровнях, которые могут вредить водным насекомым — например, стрекозам и подёнкам. А это не просто “какие-то мошки”: ими питаются рыбы, птицы и другие животные. Когда выпадает нижний этаж пищевой цепочки, наверху тоже становится пусто.

Отдельно учёные говорят о птицах и опылителях. В недавнем исследовании в перьях обычных садовых птиц нашли следы инсектицидов, связанных с препаратами для домашних животных. То есть химия из ванной комнаты и гостиной уже добралась до дикой природы.

Это не значит, что собак и кошек надо оставить блохам на съедение. Но учёные и экологи всё громче говорят: такие препараты не должны использоваться автоматически “на всякий случай” каждый месяц, если реальной необходимости нет.

Питомец получает каплю на холку. А расплачиваться за неё могут река, птицы и насекомые, которых никто не пытался лечить от блох.