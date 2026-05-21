Капли от блох оказались не такими безобидными: питомец на диване, яд — в реке

Редакция PRESS 21 мая, 2026 12:25

Животные 0 комментариев

Учёные предупреждают: популярные средства от блох и клещей могут вредить не только паразитам, но и птицам, насекомым и речной жизни.

Обычная домашняя сцена: кот на подоконнике, собака после прогулки, хозяин капает средство от блох — и все спокойны.

Но новое исследование из Великобритании показывает, что история на этом не заканчивается.

Химические вещества фипронил и имидаклоприд, которые используют в некоторых средствах от блох и клещей, уже запрещены в сельском хозяйстве из-за вреда для природы. Но в препаратах для домашних животных они всё ещё встречаются.

И дальше начинается неприятная цепочка. Средство попадает на шерсть, потом — на руки, мебель, в воду после мытья питомца или через стоки. В итоге след домашней “защиты от блох” находят в реках, парках и природных зонах.

Британское агентство по охране окружающей среды уже обнаруживало фипронил и имидаклоприд в водоёмах на уровнях, которые могут вредить водным насекомым — например, стрекозам и подёнкам. А это не просто “какие-то мошки”: ими питаются рыбы, птицы и другие животные. Когда выпадает нижний этаж пищевой цепочки, наверху тоже становится пусто.

Отдельно учёные говорят о птицах и опылителях. В недавнем исследовании в перьях обычных садовых птиц нашли следы инсектицидов, связанных с препаратами для домашних животных. То есть химия из ванной комнаты и гостиной уже добралась до дикой природы.

Это не значит, что собак и кошек надо оставить блохам на съедение. Но учёные и экологи всё громче говорят: такие препараты не должны использоваться автоматически “на всякий случай” каждый месяц, если реальной необходимости нет.

Питомец получает каплю на холку. А расплачиваться за неё могут река, птицы и насекомые, которых никто не пытался лечить от блох.

 

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (1)

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

