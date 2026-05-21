Press.lv
Вести еженедельник 7 Супер Секретов
Вс, 24. Мая
Украине предложили дать статус ассоциированного члена ЕС (1)

Редакция PRESS 21 мая, 2026 12:24

Мир 1 комментариев

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz) в ответ на требование Киева ускорить принятие в Европейский Союз предложил предоставить Украине особый статус "ассоциированного члена" ЕС. В письме к руководству Евросоюза, текстом которого располагает агентство dpa, Мерц выдвинул инициативу без промедления теснее интегрировать воюющую страну в институты ЕС.

Всех прав члена Евросоюза, в том числе права голоса, Украина при этом первоначально не получит, поясняет dpa в четверг, 21 мая. Письмо канцлера ФРГ адресовано председателю Совета ЕС Антониу Коште, председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и президенту председательствующего по ротации в Совете ЕС Кипра Никосу Христодулидису.

Почему не полноправное членство

Фридрих Мерц считает, что полноценное вступление Украины в Евросоюз в ближайшее время нереалистично. По его словам, завершить процесс вступления в краткосрочной перспективе невозможно из-за "бесчисленных препятствий" и политически сложных процедур ратификации в ряде государств-членов.

Тем не менее канцлер предлагает вести переговоры по всем ключевым для членства вопросам уже сейчас и "без промедления". Он подчеркивает, что предлагаемый статус - "не членство облегченного формата", а шаг, который существенно выходит за рамки действующего соглашения об ассоциации и ускорит переговорный процесс.

Что даст особый статус

По замыслу Мерца, Украина могла бы участвовать в заседаниях Евросовета и Совета ЕС, но без права голоса. Кроме того, предусматриваются роль ассоциированного члена Еврокомиссии без портфеля и без права голоса, ассоциированные депутаты в Европейском парламенте без права голоса, а также ассоциированный судья в Европейском суде в форме "помощника докладчика".

Для введения такого статуса не потребуется ни ратификации договора о вступлении согласно статье 49 Договора о ЕС, ни изменения договоров - достаточно "твердой политической договоренности". Фридрих Мерц также подчеркивает, что особый статус станет "сильным политическим сигналом, который Украина и ее граждане так срочно нуждаются в своей продолжающейся борьбе против российской агрессии".

Украина поначалу не будет ни платить взносы в бюджет ЕС, ни получать из него средства напрямую - однако программы под прямым управлением могут постепенно открываться с оговорками. Принятие законодательства ЕС также предполагается поэтапным.

Безопасность и гарантии

Особое место в предложении занимает сфера безопасности. Мерц предлагает Украине привести ее внешнюю и оборонную политику в полное соответствие политике Евросоюза. Государства-члены должны взять на себя политическое обязательство применять к Украине положение о взаимопомощи согласно статье 42 параграфа 7 Договора о ЕС - чтобы создать "существенную гарантию безопасности" и одновременно облегчить мирные переговоры, инициированные президентом США Дональдом Трампом.

Предусмотрен также резервный механизм или оговорка об утрате статуса на тот случай, если Украина нарушит базовые ценности ЕС или допустит серьезный откат в переговорах о вступлении.

Для других стран-кандидатов - Албании, Черногории и Молдовы - Мерц предлагает не идентичный статус, а "инновационные решения" для ускорения процессов их вступления. В их числе - привилегированный доступ к единому рынку, более тесное участие в повседневной работе институтов ЕС и статус наблюдателя в профильных органах блока. Мерц выразил готовность обсудить свои идеи с главами государств и руководством ЕС и предложил создать специальную рабочую группу для проработки деталей.

Комментарии (1)
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (1)

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (1)

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (1)

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года (1)

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (1)

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года (1)

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

