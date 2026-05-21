«Украине следует быть более точной»: министр обороны Польши о залётных дронах

«Украине в этом плане, конечно, следует быть более точной, чтобы не давать повода для провокаций со стороны России», — заявил министр в среду на пресс-конференции в Таллине. «Наши территории не должны подвергаться угрозе», — отметил Косиняк-Камиш.

Аналогичную позицию министр высказал днем ранее на брифинге для прессы в Варшаве. «Украине — и об этом говорят также военные и НАТО — необходимо гораздо точнее выбирать свои цели, чтобы это не угрожало безопасности стран НАТО», — сказал министр.

Россия может использовать такие инциденты в своих целях — как для пропаганды, так и для эскалации и усиления гибридной войны, предупредил министр.

Министр подчеркнул, что он понимает тактические цели Украины в войне, однако указал, что это не освобождает от ответственности за безопасность союзников.

За последние недели в воздушное пространство стран Балтии залетели несколько украинских дронов. Во вторник дрон был сбит в южной части Эстонии.

Украина принесла извинения Эстонии за инцидент с дроном, произошедший в результате применения Россией систем электронной войны, подтвердил во вторник пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

«Россия продолжает отклонять украинские дроны в сторону стран Балтии, используя свои средства радиоэлектронной борьбы. И Москва делает это целенаправленно, одновременно с активизацией пропаганды», — отметил Тихий.

«Мы приносим извинения Эстонии и всем нашим балтийским друзьям за такие непреднамеренные инциденты», — подтвердил представитель министерства.