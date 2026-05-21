Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вс, 24. Мая
Так кто же отвечает за Rail Baltica? Сейм поставил точку в этом вопросе (2)

Сейм в четверг, 21 мая, в окончательном чтении принял поправки к закону о реализации проекта Rail Baltica, чтобы четче распределить ответственность между министерствами и определить модель межведомственного сотрудничества, сообщили в парламенте.

Законопроект распределяет обязанности между государственными учреждениями: премьер-министр будет координировать реализацию проекта в Кабинете министров и обеспечивать сотрудничество министерств; Министерство сообщения продолжит руководить внедрением проекта и контролировать его ход; Министерство финансов будет отвечать за разработку и контроль стратегии привлечения финансирования, источники средств и мониторинг фискальных рисков.

Другие министерства в рамках своей компетенции также будут участвовать в реализации проекта, в том числе в вопросах международного сотрудничества, строительства, недвижимости, энергетической инфраструктуры, государственной обороны и военной мобильности, привлечения иностранных инвестиций и будущих доходов, подготовки специалистов железнодорожной отрасли и других направлениях, важных для устойчивого развития проекта.

Поправки предусматривают, что премьер-министр не реже двух раз в год будет представлять Сейму отчет о ходе проекта, обеспечивая более высокий уровень политического контроля. Министр сообщения также не реже двух раз в год будет информировать Кабинет министров о прогрессе проекта, включая сроки, исполнение бюджета, доступное финансирование, основные риски и меры по их снижению, а также дальнейшие шаги по реализации проекта.

Законопроект также закрепляет принципы открытости информации в отношении исторической и актуальной документации проекта. Документы, связанные с проектом, будут общедоступными, за исключением информации, доступ к которой ограничен законодательством по соображениям безопасности или из-за коммерческой тайны.

Заместитель госсекретаря Министерства сообщения Кристине Пудисте сообщила, что принятые изменения также практически облегчают реализацию первого этапа проекта — продлеваются сроки действия строительных разрешений и предоставляются более широкие полномочия для оперативного принятия решений по строительным вопросам.

По словам Пудисте, важно и то, что этими поправками Rail Baltica последовательно закрепляется как критически важная инфраструктура военной мобильности.

«Проект развивается не только как гражданский транспортный коридор, но и как элемент безопасности и обороны, который обеспечит быстрое и надежное перемещение военных как в мирное время, так и в кризисных ситуациях. Таким образом, “Rail Baltica” становится стратегическим инфраструктурным элементом европейского уровня, который одновременно существенно улучшит оперативную готовность стран Балтии и НАТО», — пояснила Пудисте.

В Министерстве сообщения добавили, что поправки уточняют цель закона: на первом этапе будет обеспечено функциональное трансграничное железнодорожное соединение европейской колеи между Латвией, Эстонией и Литвой в рамках доступного финансирования, а на втором этапе будет реализован оставшийся объем проекта на территории Латвии.

Для завершения всех проектировочных работ максимальный срок выполнения условий проектирования, указанных в строительных разрешениях, продлен до десяти лет со дня их выдачи.

Закон также дополнен правом Министерства сообщения или уполномоченного им лица проводить восстановление, обслуживание и реконструкцию мелиоративных систем, а также определять порядок выполнения этих работ.

Решение найдено и в отношении земляных работ, выполняемых в рамках строительства железнодорожной инфраструктуры «Rail Baltica» и связанных сооружений. Налог на природные ресурсы не будет применяться к добыче и перемещению природных ресурсов на территории строительства проекта. Это позволит сократить расходы.

Поправки к закону о реализации проекта «Rail Baltica» вступят в силу 1 июля этого года.

Комментарии (2)

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (2)

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (2)

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (2)

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (2)

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года (2)

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года (2)

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

