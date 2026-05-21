Законопроект распределяет обязанности между государственными учреждениями: премьер-министр будет координировать реализацию проекта в Кабинете министров и обеспечивать сотрудничество министерств; Министерство сообщения продолжит руководить внедрением проекта и контролировать его ход; Министерство финансов будет отвечать за разработку и контроль стратегии привлечения финансирования, источники средств и мониторинг фискальных рисков.

Другие министерства в рамках своей компетенции также будут участвовать в реализации проекта, в том числе в вопросах международного сотрудничества, строительства, недвижимости, энергетической инфраструктуры, государственной обороны и военной мобильности, привлечения иностранных инвестиций и будущих доходов, подготовки специалистов железнодорожной отрасли и других направлениях, важных для устойчивого развития проекта.

Поправки предусматривают, что премьер-министр не реже двух раз в год будет представлять Сейму отчет о ходе проекта, обеспечивая более высокий уровень политического контроля. Министр сообщения также не реже двух раз в год будет информировать Кабинет министров о прогрессе проекта, включая сроки, исполнение бюджета, доступное финансирование, основные риски и меры по их снижению, а также дальнейшие шаги по реализации проекта.

Законопроект также закрепляет принципы открытости информации в отношении исторической и актуальной документации проекта. Документы, связанные с проектом, будут общедоступными, за исключением информации, доступ к которой ограничен законодательством по соображениям безопасности или из-за коммерческой тайны.

Заместитель госсекретаря Министерства сообщения Кристине Пудисте сообщила, что принятые изменения также практически облегчают реализацию первого этапа проекта — продлеваются сроки действия строительных разрешений и предоставляются более широкие полномочия для оперативного принятия решений по строительным вопросам.

По словам Пудисте, важно и то, что этими поправками Rail Baltica последовательно закрепляется как критически важная инфраструктура военной мобильности.

«Проект развивается не только как гражданский транспортный коридор, но и как элемент безопасности и обороны, который обеспечит быстрое и надежное перемещение военных как в мирное время, так и в кризисных ситуациях. Таким образом, “Rail Baltica” становится стратегическим инфраструктурным элементом европейского уровня, который одновременно существенно улучшит оперативную готовность стран Балтии и НАТО», — пояснила Пудисте.

В Министерстве сообщения добавили, что поправки уточняют цель закона: на первом этапе будет обеспечено функциональное трансграничное железнодорожное соединение европейской колеи между Латвией, Эстонией и Литвой в рамках доступного финансирования, а на втором этапе будет реализован оставшийся объем проекта на территории Латвии.

Для завершения всех проектировочных работ максимальный срок выполнения условий проектирования, указанных в строительных разрешениях, продлен до десяти лет со дня их выдачи.

Закон также дополнен правом Министерства сообщения или уполномоченного им лица проводить восстановление, обслуживание и реконструкцию мелиоративных систем, а также определять порядок выполнения этих работ.

Решение найдено и в отношении земляных работ, выполняемых в рамках строительства железнодорожной инфраструктуры «Rail Baltica» и связанных сооружений. Налог на природные ресурсы не будет применяться к добыче и перемещению природных ресурсов на территории строительства проекта. Это позволит сократить расходы.

Поправки к закону о реализации проекта «Rail Baltica» вступят в силу 1 июля этого года.