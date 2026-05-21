Валайнис снял с должности госсекретаря Министерства земледелия и раздал жёсткие ЦУ

Помимо отстранения, Валайнис дал министерству ряд жёстких поручений. До 1 июля Министерство земледелия должно пересмотреть свою структуру и создать институт управления капиталом, соответствующий принципам хорошего управления. Также министерству предстоит подготовить новое письмо-намерение для АО «Latvijas valsts meži» (LVM) с чёткими целями, финансовыми и нефинансовыми показателями. Срок исполнения — 1 сентября.

Валайнис потребовал в течение недели представить отчёт и план действий по оценке работы совета LVM, а также поручить совету оценить ответственность членов правления компании. Кроме того, в течение четырёх месяцев министерство должно обеспечить полное укомплектование правления и совета LVM.

Решение об отстранении госсекретаря принято на фоне серьёзной критики со стороны Государственного контроля, который выявил значительные нарушения в управлении LVM и надзоре за компанией со стороны министерства. По оценкам Госконтроля, из-за этих нарушений государство понесло потери в десятках миллионов евро.

В настоящее время в Генеральной прокуратуре ведётся уголовный процесс по факту возможного злоупотребления служебным положением и бездействия при оказании незаконной поддержки лесопереработчикам.