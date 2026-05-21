Ненавидите накипь в чайнике? Учёные нашли у неё неожиданную суперсилу

Но учёные нашли у неё неожиданную полезную сторону.

Исследование показало: если кипятить жёсткую водопроводную воду, в ней образуется карбонат кальция — та самая белая накипь. И эти частицы могут захватывать микро- и нанопластик, после чего он оседает вместе с ними.

Проще говоря, часть пластика не исчезает магически. Он прилипает к минеральным отложениям, которые потом можно убрать — например, через простой фильтр или когда осадок остаётся в чайнике.

В эксперименте кипячение и последующая фильтрация помогали удалить до 90% частиц микро- и нанопластика из жёсткой воды. В мягкой воде эффект был слабее, потому что накипи образуется меньше.

То есть домашний чайник внезапно оказался не только прибором для чая, но и маленькой лабораторией с очень бытовым фильтром.

Правда, есть важная оговорка: это не значит, что кипячение решает проблему микропластика в мире. И не значит, что накипь теперь надо любить и есть ложкой. Но идея всё равно эффектная: иногда то, что мы считали мусором на стенках чайника, работает как ловушка для ещё более неприятного мусора.