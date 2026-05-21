Натуральная красота — главный beauty-тренд этого лета

Редакция PRESS 21 мая, 2026 15:13

Если ты следишь за beauty- пространством хоть немного то могли заметить что  акцент сместился с Не «как нарастить», в сторону «как вырастить». Не накладные ресницы и наращивание волос, а забота о своих. Не агрессивные процедуры каждые три недели, а здоровье как основа красоты.

Эта тенденция называется healthy beauty- и это не просто тренд в инстаграме. Это реальный сдвиг в сторону заботы о себе.

Почему natural - это сильно

Есть что-то очень уверенное в женщине, у которой густые живые волосы и пышные ресницы — свои, не накладные. Это та красота, которую не надо поддерживать раз в три недели в салоне. Она живёт вместе с тобой в море, в горах, в дождь и жару. Её не надо бояться намочить.

Тренд на натуральность - это ещё и про отношение к себе и к своему телу. Меньше агрессивных манипуляций, а больше терпения и заботы. И, как ни странно, результат часто лучше, чем от процедур с химией.

 Что мешает натуральной красоте волос летом

Летние привычки незаметно подрывают состояние волос. Частое мытьё из-за жары, хлорированная вода в бассейнах, солёная морская вода, солнце - всё это сказывается на структуре волоса и замедляет его рост. Плюс привычка закручивать мокрые волосы в тугой пучок на пляже создаёт натяжение у корней.

Ресницы в это время тоже не в лучшей форме. Летний макияж - обычно с водостойкой тушью и подводкой - это постоянный стресс для тонких волосков.

Ежедневный уход: простой, но системный

Натуральная красота держится на ежедневных маленьких действиях. И вот что реально работает:

Для волос:

  • Моем голову не по графику а тогда, когда нужно. Слишком частое мытьё смывает защитный жир и высушивает кожу головы.
  • Используй УФ-защиту для волос летом.
  • Расчёсывай волосы мягко, начиная с кончиков. Особенно когда они влажные  в этом состоянии волос наиболее уязвим.
  • Дополни уход изнутри. Биотин- витамин B7 участвует в синтезе кератина и питает волосяные фолликулы. Именно от его уровня во многом зависит, насколько здоровым и плотным вырастет новый волос.

Для ресниц:

  • Снимаем макияж мягко: масляное средство на ватный диск, и не трём.
  • Не подкручивай ресницы каждый день — щипцы при частом использовании делают ресницы ломкими у основания.
  • Используй питательный серум. Серум для ресниц Beotebal LASHES PURE работает локально: питает луковицы, укрепляет стержень ресницы и визуально делает взгляд более выразительным без туши и накладных ресниц.

Beotebal LASHES PURE как часть natural beauty-рутины

Философия Beotebal совпадает с тем, о чём говорит тренд: помочь твоей натуральной красоте раскрыться, а не заменить её. Beotebal с биотином — это системная поддержка изнутри и точеченый уход снаружи, которая помогает волосяным фолликулам работать в полную силу.

Такая комбинация — и есть комплексный подход к healthy beauty. Никакой магии, только регулярность и правильная забота.

И да, это то, что будет выглядеть хорошо и в июне на пляже, и в сентябре на деловой встрече. Потому что здоровые волосы и ресницы — это не сезонный look, это стиль жизни.

Узнать больше о Beotebal и заказать продукты: Beotebal.lv

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

