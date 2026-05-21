Натуральная красота — главный beauty-тренд этого лета

Эта тенденция называется healthy beauty- и это не просто тренд в инстаграме. Это реальный сдвиг в сторону заботы о себе.

Почему natural - это сильно

Есть что-то очень уверенное в женщине, у которой густые живые волосы и пышные ресницы — свои, не накладные. Это та красота, которую не надо поддерживать раз в три недели в салоне. Она живёт вместе с тобой в море, в горах, в дождь и жару. Её не надо бояться намочить.

Тренд на натуральность - это ещё и про отношение к себе и к своему телу. Меньше агрессивных манипуляций, а больше терпения и заботы. И, как ни странно, результат часто лучше, чем от процедур с химией.

Что мешает натуральной красоте волос летом

Летние привычки незаметно подрывают состояние волос. Частое мытьё из-за жары, хлорированная вода в бассейнах, солёная морская вода, солнце - всё это сказывается на структуре волоса и замедляет его рост. Плюс привычка закручивать мокрые волосы в тугой пучок на пляже создаёт натяжение у корней.

Ресницы в это время тоже не в лучшей форме. Летний макияж - обычно с водостойкой тушью и подводкой - это постоянный стресс для тонких волосков.

Ежедневный уход: простой, но системный

Натуральная красота держится на ежедневных маленьких действиях. И вот что реально работает:

Для волос:

Моем голову не по графику а тогда, когда нужно. Слишком частое мытьё смывает защитный жир и высушивает кожу головы.

Используй УФ-защиту для волос летом.

Расчёсывай волосы мягко, начиная с кончиков. Особенно когда они влажные в этом состоянии волос наиболее уязвим.

Дополни уход изнутри. Биотин- витамин B7 участвует в синтезе кератина и питает волосяные фолликулы. Именно от его уровня во многом зависит, насколько здоровым и плотным вырастет новый волос.

Для ресниц:

Снимаем макияж мягко: масляное средство на ватный диск, и не трём.

Не подкручивай ресницы каждый день — щипцы при частом использовании делают ресницы ломкими у основания.

Используй питательный серум. Серум для ресниц Beotebal LASHES PURE работает локально: питает луковицы, укрепляет стержень ресницы и визуально делает взгляд более выразительным без туши и накладных ресниц.

Beotebal LASHES PURE как часть natural beauty-рутины

Философия Beotebal совпадает с тем, о чём говорит тренд: помочь твоей натуральной красоте раскрыться, а не заменить её. Beotebal с биотином — это системная поддержка изнутри и точеченый уход снаружи, которая помогает волосяным фолликулам работать в полную силу.

Такая комбинация — и есть комплексный подход к healthy beauty. Никакой магии, только регулярность и правильная забота.

И да, это то, что будет выглядеть хорошо и в июне на пляже, и в сентябре на деловой встрече. Потому что здоровые волосы и ресницы — это не сезонный look, это стиль жизни.

Узнать больше о Beotebal и заказать продукты: Beotebal.lv