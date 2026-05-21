Он сослался на данные Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, согласно которым число жертв среди мирных жителей с января по апрель 2026 года выросло на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Постпред Украины также напомнил об атаках на энергетическую инфраструктуру Украины минувшей зимой. "Все юридические обязательства по защите гражданского населения останутся пустыми словами, если акты агрессии и связанные с ними военные преступления не будут наказаны", - добавил Андрей Мельник.

Любая реформа Совбеза ООН требует согласия России

Попытки реформировать Совет Безопасности ООН предпринимаются с начала 1980-х годов. Большинство из них связаны не с исключением стран из состава Совета или лишения их права вето, а с его расширением за счет развивающихся стран.

Отдельные государства и государственные объединения предлагают разные модели реформирования. Швейцария, в частности, выступает за изменение отдельных процедур работы Совета Безопасности и ограничения права вето в вопросе преступлений против человечности и геноцида.

После начала полномасштабного вторжения Украина попыталась инициировать процесс исключения России из Совбеза и ООН в целом. Тогдашний министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил, что передача России места СССР в Совете Безопасности стала "грубым нарушением" Устава ООН - документа, на основе которого работает организация.

Формально, любая реформа СБ ООН требует одобрения и ратификации поправок двумя третями голосов членов Генеральной Ассамблеи, а затем - аналогичной долей голосов членов СБ, включая всех постоянных участников Совета (Великобритании, США, Китая, Франции и самой России). Еще в начале 2000-х годов тогдашний генсек ООН Кофи Аннан признавал, что реформа СБ зашла в тупик.