Украина призвала лишить РФ статуса постоянного члена СБ ООН (1)

© Deutsche Welle 21 мая, 2026 17:01

Scanpix (Credit Image: © Bianca Otero/ZUMA Press Wire)

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник призвал государства-члены организации найти политические и юридические механизмы, которые лишили бы Россию статуса постоянного члена Совета Безопасности (СБ ООН).  Российская агрессия против Украины отличается от других войн и конфликтов в мире жестокостью и систематическим характером насилия против гражданского населения, заявил Мельник в четверг, 21 мая, во время открытых дебатов в СБ ООН.

Он сослался на данные Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, согласно которым число жертв среди мирных жителей с января по апрель 2026 года выросло на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Постпред Украины также напомнил об атаках на энергетическую инфраструктуру Украины минувшей зимой. "Все юридические обязательства по защите гражданского населения останутся пустыми словами, если акты агрессии и связанные с ними военные преступления не будут наказаны", - добавил Андрей Мельник.

Любая реформа Совбеза ООН требует согласия России

Попытки реформировать Совет Безопасности ООН предпринимаются с начала 1980-х годов. Большинство из них связаны не с исключением стран из состава Совета или лишения их права вето, а с его расширением за счет развивающихся стран.

Отдельные государства и государственные объединения предлагают разные модели реформирования. Швейцария, в частности, выступает за изменение отдельных процедур работы Совета Безопасности и ограничения права вето в вопросе преступлений против человечности и геноцида.

После начала полномасштабного вторжения Украина попыталась инициировать процесс исключения России из Совбеза и ООН в целом. Тогдашний министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил, что передача России места СССР в Совете Безопасности стала "грубым нарушением" Устава ООН - документа, на основе которого работает организация.

Формально, любая реформа СБ ООН требует одобрения и ратификации поправок двумя третями голосов членов Генеральной Ассамблеи, а затем - аналогичной долей голосов членов СБ, включая всех постоянных участников Совета (Великобритании, США, Китая, Франции и самой России). Еще в начале 2000-х годов тогдашний генсек ООН Кофи Аннан признавал, что реформа СБ зашла в тупик.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

