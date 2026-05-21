Нападающий клуба НХЛ Anaheim Ducks прилетел из США в Швейцарию в среду, 20 мая, за день до матча Финляндия — Латвия. Ожидается, что 34-летний форвард сыграет уже в четверг, 21 мая, в матче четвёртого тура мирового первенства.

Во время общения Гранлунда с журналистами в аэропорту рядом неожиданно появилась эмоциональная фанатка латвийской сборной. Девушка начала громко выкрикивать в камеру: «Sarauj, sarauj! Latvija!».

Судя по реакции хоккеиста, происходящее застало его врасплох — некоторое время он выглядел заметно смущённым. Позже в ситуацию вмешался менеджер сборной Финляндии Мика Кортелайнен, который остановил болельщицу и увёл её от места съёмки.