Инопланетяне могут прилететь не сами: учёный предупредил о чужом ИИ у дверей Земли

Если человечество когда-нибудь столкнётся с инопланетянами, это может выглядеть совсем не как в старых фильмах.

Не тарелка над Белым домом. Не существо с большими глазами. Не драматичная сцена “мы пришли с миром”.

Профессор Гарвардского университета Ави Лёб считает, что первым к нам, скорее всего, доберётся не живой пришелец, а технологическое устройство — зонд, робот или аппарат, управляемый искусственным интеллектом.

Причина простая: космос слишком огромен. Даже ближайшая потенциально пригодная планета находится на расстоянии нескольких световых лет. Отправить машину гораздо легче, чем живое существо.

Но именно это и делает сценарий тревожным.

По словам Лёба, появление такого объекта может стать шоком для всей планеты. Рынки могут рухнуть просто из-за неопределённости. Политики начнут спорить, кто имеет право говорить от имени Земли. Религии и философы получат вопрос, к которому никто по-настоящему не готовился.

И самое неприятное: если к нам прилетит техника цивилизации, которая обогнала нас на тысячи или миллионы лет, человечество впервые может почувствовать себя не вершиной разумной жизни, а младшим ребёнком в очень большой и неизвестной семье.

Лёб не утверждает, что инопланетное вторжение уже началось. Но он говорит, что к такой возможности нельзя относиться только как к фантастике. Если у двери стоит незнакомец, сначала надо понять, кто он — гость или серийный убийца.

Есть и парадоксально оптимистичная часть. Общая внешняя угроза может заставить людей меньше спорить друг с другом. Как семья, которая перестаёт ругаться, когда кто-то внезапно стучит в дверь.

Пока в дверь Земли никто официально не постучал. Но сама мысль неприятно проста: первый инопланетянин может оказаться не живым существом, а машиной. И разговаривать с ним, возможно, придётся уже не людям, а нашим собственным ИИ.