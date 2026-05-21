Объявленные в розыск не смогут полноценно использовать документы и э-услуги

Для вступления нормы в силу потребуются изменения в Законе об удостоверяющих личность документах и в Законе об электронной идентификации физических лиц.

Председатель Юридической комиссии Сейма Андрей Юдин (JV) подчеркнул, что поправки не предусматривают изъятие документов. Речь идёт именно об ограничении их использования.

Согласно предложенным нормам, лицам, объявленным в розыск, будет запрещено свободно выезжать за границу, дистанционно подписывать документы и пользоваться государственными электронными услугами.

Ограничения смогут применяться к подозреваемым, обвиняемым и осуждённым, которые сознательно уклоняются от следствия, суда или отбывания наказания. В сфере электронной идентификации планируется ограничивать доступ к e-ID и связанным с ними услугам.

Поправки создают взаимодополняющий правовой механизм, который охватывает как физическую (документы), так и цифровую идентичность человека.