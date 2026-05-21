Объявленные в розыск не смогут полноценно использовать документы и э-услуги

Редакция PRESS 21 мая, 2026 14:24

Сегодня депутаты Сейма в первом чтении поддержали поправки, которые позволят ограничивать использование удостоверяющих личность документов и средств электронной идентификации лицам, которые уклоняются от уголовного процесса или исполнения наказания.

Для вступления нормы в силу потребуются изменения в Законе об удостоверяющих личность документах и в Законе об электронной идентификации физических лиц.

Председатель Юридической комиссии Сейма Андрей Юдин (JV) подчеркнул, что поправки не предусматривают изъятие документов. Речь идёт именно об ограничении их использования.

Согласно предложенным нормам, лицам, объявленным в розыск, будет запрещено свободно выезжать за границу, дистанционно подписывать документы и пользоваться государственными электронными услугами.

Ограничения смогут применяться к подозреваемым, обвиняемым и осуждённым, которые сознательно уклоняются от следствия, суда или отбывания наказания. В сфере электронной идентификации планируется ограничивать доступ к e-ID и связанным с ними услугам.

Поправки создают взаимодополняющий правовой механизм, который охватывает как физическую (документы), так и цифровую идентичность человека.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

